陸生訪清大爆騷亂 台灣獨立、中國統一兩派互嗆

清華大學學生及校外人士分別手舉青天白日滿地紅旗、五星旗、台灣獨立鯨魚旗表達訴求，場面一度口角衝突引發騷亂。(記者黃羿馨／攝影)

前總統馬英九 邀請大陸學生到台參訪，昨天上午到新竹的清華大學與師生交流，但陸生到達前，現場現身一群手拿五星紅旗的民眾，當場與清大學生爆發衝突，雙方分別互嗆「台灣獨立」以及「中國統一」場面一度騷亂，舉五星旗 民眾並一度齊喊口號、尖叫，干擾現場媒體採訪馬英九基金會執行長蕭旭岑。

陸生參訪團昨天上午10點抵達清大名人堂之前，就已經聚集不少清大的學生，高舉中華民國 青天白日滿地紅旗要迎接陸生團到訪，學生也舉布條表達訴求「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」，學生更表達要贈送中華民國國旗給陸生。

不過就在陸生團抵達清大名人堂後，現場也有一群高舉五星紅旗、臉貼五星紅旗貼的民眾及非台籍學生在現場歡迎陸生團，有民眾直接亮出「台灣獨立鯨魚旗」，不過現場卻擦槍走火，突然有校外人士對學生大罵「好丟臉喔你們」、「民進黨給你們多少錢啊」，與學生爆發口角衝突，學生當場回嗆。

現場清大學生更不滿蕭旭岑不拿中華民國旗，要求蕭旭岑舉旗，蕭旭岑立刻上前緩和學生情緒，但學生不買帳反嗆「拿國旗有什麼難的」，蕭旭岑則對學生說，「這是一種專制嘛，你不能要求我做什麼」，並表示會後願意與學生對話。