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解放軍十餘戰機、艦艇出海擾台 台方嚴密監控

記者李人岳／台北5日電
台北國防部公布解放軍動態，從4日到5日清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦7艘及公務船2艘持續在台海周邊活動。（圖／國防部提供）
台北國防部公布解放軍動態，從4日到5日清晨6點為止，共計偵獲共機9架次、共艦7艘及公務船2艘持續在台海周邊活動。（圖／國防部提供）

台北國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現九架次解放軍戰機、七艘艦艇及兩艘公務船持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布解放軍動態，從4日清晨到5日清晨6時為止，共計偵獲共機九架次、共艦七艘及公務船兩艘持續在台海周邊活動，其中六架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午7時27分到傍晚5時03分，有八架次共軍主戰機在台海中線沿線活動，其中五架次曾逾越中線。同時，從昨天上午9時14分到下午1時41分，也曾發現中共輔戰機一架次進入台西南空域，在西南空域至防空識別區邊緣區域活動。

另一方面，日本防衛省也公布，昨天上午在宮古島東北方100公里海域，發現共軍054A型巡防艦黃岡號（舷號577）以及052D型驅逐艦南京號（舷號155）等兩艦穿越沖繩本島及宮古島之間海域，航向太平洋。

同時，日方於昨日上午也在宮古島東北方約120公里海域發現共軍054D型驅逐艦廈門號（舷號154），通過沖繩島與宮古島之間海域，往東南方航向太平洋。

共軍 國防部 解放軍

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