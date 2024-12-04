清大生舉中華民國旗迎陸生 喊交流要平等民主是前提

台灣清華大學學生舉中華民國國旗歡迎陸生團，並表示要送青天白日滿地紅旗給陸生。(記者黃羿馨／攝影)

前總統馬英九 邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團蒞臨新竹的國立清華大學名人堂與師生交流，但清大有部分學生們不滿校方交流活動不透明且充滿統戰意味，上午9時集結在名人堂前舉牌表達訴求，並高喊「交流要平等，民主是前提」，希望兩岸高校學生能平等面對面坐下來以知識分子的方式交流。

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等七所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，還有近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

陸生參訪團今天上午10點抵達清大名人堂之前，就已經聚集不少清大的學生高舉中華民國 青天白日滿地紅旗要迎接陸生團到訪，學生也舉布條表達訴求「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」，現場也有民眾舉「平六四 」的紅布條」，學生更表達要贈送中華民國國旗給陸生。

清大社會所碩一王同學受訪表示，今天同學都是自發性來，希望以和平的方式來表達訴求，希望捍衛清華過往對於民主自由精神的追求以及價值的熱愛。他強調，清大學生不是反對交流，而是認為交流應建立在平等開放的基礎之上，唯有如此對話，互動才有可能。

王同學呼籲清大校方，應該要捍衛自己是學術殿堂的尊嚴，拒絕模稜兩可的統戰活動，因來訪陸生團成員大多具有共青團背景，很難不想像是帶有特定的政治目的來台宣傳，同時也呼籲馬前總統，不要隨意踐踏過往台灣人得來不易的民主價值與精神。

現場表達訴求的清大生認為，兩岸學生可以交流，但希望可以坐下來，以知識分子在透明的空間開放的場合互相的交流，而非偷偷摸摸的方式，因此次陸生團來訪不透明、不公開，校方並未向清大師生公開，令同學認為是統戰行為「這種行為蠻可恥的」，清大生歡迎陸生來民主台灣，也希望有民主深度的對話、互相交流、和平。