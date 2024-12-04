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清大生舉中華民國旗迎陸生 喊交流要平等民主是前提

記者黃羿馨、巫鴻瑋／台北4日電
台灣清華大學學生舉中華民國國旗歡迎陸生團，並表示要送青天白日滿地紅旗給陸生。(記者黃羿馨／攝影)
台灣清華大學學生舉中華民國國旗歡迎陸生團，並表示要送青天白日滿地紅旗給陸生。(記者黃羿馨／攝影)

前總統馬英九邀請大陸學生來台參訪，今天上午10時參訪團蒞臨新竹的國立清華大學名人堂與師生交流，但清大有部分學生們不滿校方交流活動不透明且充滿統戰意味，上午9時集結在名人堂前舉牌表達訴求，並高喊「交流要平等，民主是前提」，希望兩岸高校學生能平等面對面坐下來以知識分子的方式交流。

由馬英九基金會舉辦的陸生參訪團，有中國北京大學、清華大學、復旦大學等七所大專院校校共40名師生，其中包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等，還有近期爆紅的彭弋航都是北京清華代表，因此此次拜訪台灣清大格外受矚目。

陸生參訪團今天上午10點抵達清大名人堂之前，就已經聚集不少清大的學生高舉中華民國青天白日滿地紅旗要迎接陸生團到訪，學生也舉布條表達訴求「梅有自由、梅有交流」、「交流要平等，民主是前提」，現場也有民眾舉「平六四」的紅布條」，學生更表達要贈送中華民國國旗給陸生。

清大社會所碩一王同學受訪表示，今天同學都是自發性來，希望以和平的方式來表達訴求，希望捍衛清華過往對於民主自由精神的追求以及價值的熱愛。他強調，清大學生不是反對交流，而是認為交流應建立在平等開放的基礎之上，唯有如此對話，互動才有可能。

王同學呼籲清大校方，應該要捍衛自己是學術殿堂的尊嚴，拒絕模稜兩可的統戰活動，因來訪陸生團成員大多具有共青團背景，很難不想像是帶有特定的政治目的來台宣傳，同時也呼籲馬前總統，不要隨意踐踏過往台灣人得來不易的民主價值與精神。

現場表達訴求的清大生認為，兩岸學生可以交流，但希望可以坐下來，以知識分子在透明的空間開放的場合互相的交流，而非偷偷摸摸的方式，因此次陸生團來訪不透明、不公開，校方並未向清大師生公開，令同學認為是統戰行為「這種行為蠻可恥的」，清大生歡迎陸生來民主台灣，也希望有民主深度的對話、互相交流、和平。

現場有民眾舉「平六四」的紅布條表達訴求。(記者黃羿馨／攝影)
現場有民眾舉「平六四」的紅布條表達訴求。(記者黃羿馨／攝影)
台灣清華大學學生高舉「交流要平等、民主是前提」布條表達訴求，並舉中華民國國旗歡迎...
台灣清華大學學生高舉「交流要平等、民主是前提」布條表達訴求，並舉中華民國國旗歡迎陸生團。記者黃羿馨／攝影
台灣清華大學學生高舉「梅有自由、梅有交流」，「交流要平等、民主是前提」等布條表達...
台灣清華大學學生高舉「梅有自由、梅有交流」，「交流要平等、民主是前提」等布條表達訴求。(記者黃羿馨／攝影)

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