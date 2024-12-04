我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家瓊瑤驚傳家中留下遺書輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

終於定案 台北、上海同時宣布雙城論壇12月17日登場

記者楊正海／台北4日電
台北市長蔣萬安日前表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦。(本報資料照片)
台北市長蔣萬安日前表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦。(本報資料照片)

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為主題為「智慧治理 永續未來」。這次延至12月中旬才舉行，外界認為是一波三折，據指出，北市府的態度是兩岸緊張、更需交流，但不諱言，受兩岸大環境影響，上海方也「想得很多，相對謹慎」。

知情人士也指出，其實雙城論壇並在都在每年7、8月舉行，像這次雙城要簽的兩項MOU，一項是智慧醫療，一項是野生動物的交流，陸委會對這兩項審查的結果，認為基本上沒有違反相關法規的規定，但一直到8月底才批核，因9月市長蔣萬安排定要出訪，來不及舉辦，接下來市議會隨即開議，最終拍板雙城論壇時間訂市政總質詢結束後。

知情人士也指出，其實過去曾有雙城論壇延至7、8月舉行的前例，且上海市跟台北市都很謹慎地在協調論壇的主軸方向和時間，日前己將陸方出席的確定名單送交陸委會，最高層級擬為副市長華源。

台北市與上海市自2010年開始每年輪流舉辦論壇及互訪，已連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄，今年為第15屆。繼去年蔣萬安市長率團出席在上海的雙城論壇後，今年將是蔣市長上任後首次在台北舉辦的雙城論壇。北市府表示，期能延續兩市良好互動，務實推展雙城交流，增進兩市民眾的福祉，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。

北市政府發言人殷瑋表示，本屆論壇主題訂為「智慧治理  永續未來」，三個分論壇的規劃分別是，探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通分論壇」、探討兩市水利建設及污水處理的「河川治理分論壇」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。殷瑋說，上海市政府訪問團將由上海市副市長帶隊出席論壇活動。

殷瑋表示，雙方也將在本屆論壇簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

動物園

上一則

45.6%民眾不滿 台政府處理勞部霸凌作法 年輕族最關注

下一則

清大生舉中華民國旗迎陸生 喊交流要平等民主是前提

延伸閱讀

兩岸雙城論壇時間確定了 上海12/17派團赴台北

兩岸雙城論壇時間確定了 上海12/17派團赴台北
蔣萬安稱馬龍「可愛」 李明賢：沈伯洋說你被統戰了

蔣萬安稱馬龍「可愛」 李明賢：沈伯洋說你被統戰了
馬龍等陸生團掀熱潮..被問兩岸春暖花開？蔣萬安這樣說

馬龍等陸生團掀熱潮..被問兩岸春暖花開？蔣萬安這樣說
綠稱改造市民廣場屁股朝總統府風水差 蔣萬安微笑以對

綠稱改造市民廣場屁股朝總統府風水差 蔣萬安微笑以對

熱門新聞

網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
長輩中午到樂活園地共餐，如有人異常缺席，協會成員都會注意到並聯繫。圖／臻佶祥社會服務協會提供

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

2024-11-30 12:45
薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
國民黨前主席吳伯雄、夫人戴美玉今晚舉辦鑽石婚宴，活動進行到高潮，在出席國民黨縣市首長見證下，吳伯雄（左四）親吻夫人戴美玉（右四）。記者林俊良／攝影

憶「30秒娶回美玉」吳伯雄慶鑽石婚 捐4000萬回饋社會

2024-11-29 15:32
平鑫濤（右）臥床插鼻胃管，瓊瑤將頭輕靠在他頭上。(摘自臉書)

86歲瓊瑤心痛憶亡夫 平鑫濤生前臥床鼻胃管照曝光

2024-11-27 21:19
桃園邱姓商人猝逝導致妻母互告，判決結果出爐，邱妻刑事部分被判3月徒刑，民事部分，法官則要邱妻先還273餘萬，婆婆再將該付、該給的273萬元給媳婦。示意圖，非文中當事人。(本報系資料照)

兒死隔天媳婦領走遺產逾15萬美元 婆媳互控結果出爐

2024-12-01 14:06

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生