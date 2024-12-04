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中國台北風波延燒 陸生團走訪台大、淡水都遇到抗議

台灣新聞組／台北4日電
陸生提及「中國台北隊」風波延燒，陸生團3日拜訪台大，遇上歡迎與抗議學生同場。(記者潘俊宏／攝影)
陸生提及「中國台北隊」風波延燒，陸生團3日拜訪台大，遇上歡迎與抗議學生同場。(記者潘俊宏／攝影)

陸生提及「中國台北隊」風波延燒，陸生團昨上午前往台大交流時，有台大社科院學生發起抗議，手舉標語並高喊口號：「這裡不是中國台北」。還稱希望與陸生交流民主、自由與人權。陸生團在抗議聲與歡迎聲夾雜中，快步進入學院大樓。

陸生團昨下午到淡水滬尾礮台，前總統馬英九現身同遊，也遭遇抗議。馬一下車便遇到獨派團體高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬也不避諱揮手稱「謝謝你們來歡迎我」，還吐舌「做鬼臉」反擊。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台灣多元自由，大家都能表達意見，復旦女同學講了在大陸習慣的用語，也是一種表達自由，讓彼此感受到不同的氛圍是好事。對於陸委會批評陸生言論傷害台灣人民感情，蕭回批，僅有綠色政客跟側翼的玻璃心被傷害。

陸生團表定昨上午10時抵達台大社科院。活動前1小時，社科院大樓外已部署多名校安人員並架起紅龍，嚴格要求在場球迷與同學不得越線。

近20位抗議學生大約9時40分出現在社科院一樓入口處，雙手高舉「親，民主是個好東西」「支持民主人權，我要平等交流」等標語，並呼喊行動口號。

台大校長陳文章、主秘王大銘等人到場了解學生行動狀況，也和學生溝通不要與陸生發生衝突。陸生團大約延遲10分鐘抵達。

抗議行動發起人、台大社科院齊姓男學生表示，到場是希望與大陸同學展開「民主交流」，想與陸生分享香港民主、新疆人權、六四天安門等議題。他認為交流不是一言堂，強調「台灣就不是中國台北」。

陸生團昨下午到滬尾礮台，又遭遇獨派團體台灣國拉布條高喊「台灣中國一邊一國」。台灣國理事長陳峻涵上前高喊「馬英九不要做賣國賊」，馬並未閃避直接走向陳峻涵，說「謝謝你們來歡迎我」，還戲謔地吐舌做鬼臉反擊，員警、隨扈則適時阻擋在兩人中間，直到馬一行人離開門口。

有媒體詢問馬英九，跟有無跟抗議人士對話，馬英九則回應「有什麼好對話的？他們目的也不是跟我對話，他們是跟我喊話。」

被問到是否有被抗議學生嚇到？陸生團成員、北大學生方周諾亞說「不會不會」，還是以跟同學們交朋友，多交流的心情去面對身邊每位同學；也能感受到特別多的善意，包括歡迎他們來台灣的熱情。

民進黨立委吳思瑤批評，台灣隊就是台灣隊，這是國家認知問題，馬辦發言驗證是統戰的在地協力者。

馬英九 天安門 六四

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