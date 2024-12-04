賴清德訪馬紹爾大釋利多 外交人員：陸商勤耕耘威脅大

賴清德總統(中)在當地時間3日中午抵達馬紹爾群島共和國，與馬國總統海妮（Hilda Heine）(右)及馬國國會議長魏斯(Brenson Wase)(左)合影。（中央社）

賴清德 總統出訪太平洋友邦，昨到訪馬紹爾群島，他表示，台灣很樂意提供馬紹爾群島優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新的飛機，此外，前總統蔡英文簽署的「台馬總統獎助學金」的基金總額，將增資50萬美元，至150萬美元。

馬國總統海妮強調，馬紹爾群島共和國將持續當台灣最堅定的盟友，在聯合國 或其他國際組織中也會持續替台灣發聲。

賴總統結束夏威夷過境行程後，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格在社群媒體發文送別，賴總統則回文邀請羅森柏格訪台，期待相見。

賴總統昨中午飛抵馬紹爾，這是他首度造訪馬國。賴總統走下專機後，海妮親自為賴總統戴上草編花環，紅毯兩側學童揮舞中華民國 國旗，並拉起寫有「Iokwe（您好）」的布條，歡迎賴總統到訪。

賴總統隨後赴馬紹爾國會演說，澳洲駐馬紹爾大使威爾森（Paul Wilson）、美國駐馬國大使副館長波希（Lance Posey）在場聆聽。

賴總統說，「出外靠朋友」是台灣重要俗諺，特別感謝海妮在今年太平洋島國論壇、聯合國大會及COP29，親自為台灣發聲。多年來台灣技術團在馬紹爾協助開設園藝、畜牧等課程，明年也將協助出資建置屠宰場，完善馬紹爾的糧食安全；他了解馬紹爾航空面臨飛機老舊問題，在海妮等人推動下，台灣很樂意提供優惠貸款，協助馬紹爾採購，改善在地航空服務。賴總統語畢，全場響起熱烈掌聲。

賴總統昨晚參與海妮主持的國宴。海妮表示，馬國政府非常有決心支持台灣及台灣2300萬人民；今年9月她出席聯合國大會時為台灣發聲，力挺台灣有意義參與聯合國體系，如果聯合國認為沒有人該被排除在外，就應肯定台灣的努力及夥伴關係，才能一起達成永續發展的目標。

結束馬紹爾行程後，賴總統台灣時間今天將前往下一站吐瓦魯，會晤吐國總理戴斐立與總督法拉尼；隨後飛往此行第二個過境點關島。

賴清德總統首次出訪友邦獻給馬紹爾群島，他昨天在馬國國會發表演說；但一街之隔，掛著醒目的簡體字招牌「馬紹爾群島中華協會」。中國大陸1998年與馬國斷交，已過了26個年頭，至今仍是中華民國與馬紹爾外交關係的潛在威脅。

1998年11月，馬紹爾宣布與中華民國政府建交，當時大使館設立後，大陸卻等了20多天才宣布跟馬紹爾斷交，陸方的不甘心可想而知。20多年過去，大陸在馬國使館人員早已撤離，但散落在民間的「中國勢力」依舊無處不在。

外交人士表示，過去在馬紹爾的台商以百人計算，但近幾年腰斬，反倒是大陸在馬國的進口貿易商、經營雜貨店、餐館或其他「民間人士」是數百人到上千人；雖然大陸在馬紹爾已無大使館，但「館去，人未必去」，有些人就留在當地經商，檯面下對陸馬關係的經營從未間斷。

台駐馬紹爾外交人員說，比起其他地區，現階段台灣與馬紹爾的外交關係相對穩定，但太平洋島國的戰略地位愈來愈重要，大陸與美國爭取主導權的競爭日漸白熱化。

馬國陸商是台商的數十倍，面對這種「大軍壓境」，台灣駐館包括大使夏季昌在內只有7個人，外加一位約聘人員。駐馬國外交人員說，沒有壓力是騙人。

陸商與「民間人士」持續替大陸耕耘對馬紹爾關係，台灣只能靠「7勇士」固守陣地。不過，外交人士表示，馬紹爾政府與人民普遍對「台灣」有高度好感，因為過去20幾年來，馬紹爾的基礎建設及醫療品質提升，很大部分都靠台灣援助，不論是預算或是技術，馬國都很感念台灣。

另一方面，馬紹爾是「總統內閣制」，雖然總統是國家元首，但其他32位國會議員也是權力中樞；台灣為數不多的駐館及技術團等人員，平常也花很多心力耕耘與馬國的官方關係，盼替中華民國守護為數不多的邦交國。