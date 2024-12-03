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陸生一句祝賀中國台北引發爭議 馬辦：善意交流遭霸凌

台灣新聞組／台北3日電
復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀。（記者黃寅／攝影）
復旦大學大四女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀。（記者黃寅／攝影）

前總統馬英九邀請訪台陸生團一名女大生祝賀「中國台北隊」遭批「吃台灣豆腐」，並引發綠營圍剿。陸委會昨天回應，該陸生言論傷害台灣人民感情、深感遺憾。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，大陸內部用語是中國台北，台灣是民主開放社會，名詞差別不該構成兩岸交流阻礙。

陸生團前天下午前往台中市洲際棒球場體驗棒球，對於中華隊在世界12強賽中奪冠，復旦大學大四女學生宋思瑤表示，她要代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並稱希望大陸和台灣同胞能一起為「祖國」在棒球領域一起努力。

宋同學一句「中國台北隊」引發綠營立委和名嘴的全面批判，民進黨團昨天表示，針對復旦大學學生對台灣做出打壓、昧於政治事實發言，「中國是中國，台灣是台灣」，希望來到台灣能享受與學習台灣自由民主的多元文化，呼籲馬英九基金會不要假著學生、學術、體育交流之名，坐實的卻是中國的統戰手法。

陸委會昨天回應則表達遺憾，並要求主辦單位馬英九基金會應適時對民眾說明，並盡好責任，提醒要求交流團勿再有不當言行。也希望中國大陸青年正確體察台灣真實民意，才能真正有助於兩岸青年交流的正向發展。

陸委會表示，馬英九基金會申請本團訪台時，即允諾比照去年作法，為利活動順利進行，書面聲明切結訪團不發表與活動無關政治性言論與宣傳。針對此事件，本會及相關主管機關已鄭重提醒該基金會，「應確實依聲明切結辦理」，避免引發國內各界不同意見對立，徒增不必要的困擾。

蕭旭岑昨天在長庚大學受訪表示，兩岸用語本來就有點差異，所以才更要交流降低誤解，但不能抹滅對方的善意。民進黨政客不要雙標，欺負20歲的大學小女生，卻不敢處理以「中國台灣」到大陸做生意的鄭運鵬，以及家族在上海開銀行的總統府副秘書長何志偉。

蕭旭岑說，他已接到陸委會連續好幾通嚴正關切電話，但他說明那是女學生用語的不同，沒有任何貶義與政治性意涵。馬英九基金會辦這個活動，都在極力避免政治模糊兩岸學生交流的目的，盼外界不要苛責這位善意稱讚台灣棒球的女同學。

蕭旭岑強調，民進黨常說台灣有民主與表達意見自由，請用同樣的標準看待這位同學，不要因為她是陸生，就鋪天蓋地的霸凌她。這麼多民進黨立委在霸凌一個大陸女學生，果然是「霸凌黨」。

蕭旭岑表示，根據雙方憲法，兩岸人民對彼此的認知本來就有差異，用語有所不同，所以台灣稱對岸「中國大陸」，對岸稱台灣為「中國台灣」。兩岸制度與用語本不同，否則何必交流？

馬英九 民進黨

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