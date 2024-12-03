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陸生團訪長庚大學「夜市」 奧運金牌楊倩射氣球十發中九

台灣新聞組／桃園3日電
大陸師生訪問團參訪長庚大學，體驗台灣夜市氣球射擊遊戲，奧運射擊金牌選手楊倩（中）勝出，獲得娃娃獎勵。（中央社）
大陸師生訪問團參訪長庚大學，體驗台灣夜市氣球射擊遊戲，奧運射擊金牌選手楊倩（中）勝出，獲得娃娃獎勵。（中央社）

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，昨到桃園長庚大學交流，校方將夜市搬進校園內，奧運射擊金牌楊倩體驗「射氣球」十發中九，奧運六金運動員馬龍命中率也超高，令在場師生驚呼連連。

對岸北京、清華等七所大學師生應邀來台，昨到長庚大學交流，陸生與長庚學生表演聲樂、傳統樂曲與熱舞，炒熱氣氛。長庚大學化身「長庚夜市」，把手搖飲、射氣球等攤位搬進校園，讓陸生們眼睛一亮。

現場學生抽籤分成楊倩隊、馬龍隊，有學生不擅長射擊，楊倩化身教練，每名學生上場時，扶著雙手調整、傳授射擊秘訣，不少人順利射中氣球，驚喜呼叫；楊倩試射每發必中，氣勢十足，馬龍隨後也登場，命中率也很高，現場驚呼「太厲害了」，馬龍射完氣球後，拿著手搖飲與學生拍照、簽名，現場氣氛很歡樂。

拿下奧運射擊金牌的楊倩，昨天射氣球賽拿第一，獲得大型的柴犬娃娃。楊倩開心說，上午有人送她小娃娃，「我把一家都帶回家了」，她說台灣同學打得很準，只要理解原理都能打得到，與平時訓練相比，氣球攤更有趣味性。

楊倩說，先前到西門町看到就想玩，但行程太趕只能參觀；夜市很熱鬧，很多年輕人逛街吃東西，有家店是站著吃的，有點像武漢邊走邊吃的乾麵。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，夜市是台灣特別文化，射氣球是台灣人從小就有的經驗，昨天台灣、大陸學生和樂融融射氣球，這才是兩岸青年交流的真面目。蕭旭岑說，「我就覺得政客的話對年輕人沒有什麼影響」，台灣與大陸同學還是其樂融融交流，「不是民進黨他們去塑造這種恐怖、排外、玻璃心」，他覺得這也不是台灣人所樂見。

陸生團今天上午參訪台灣大學，下午參訪淡水古蹟博物館。

陸生團2日到長庚大學交流，校方把夜市射氣球攤搬進校園內，奧運射擊金牌楊倩（右二）...
陸生團2日到長庚大學交流，校方把夜市射氣球攤搬進校園內，奧運射擊金牌楊倩（右二）充當教練，現場指導。（記者周嘉茹／攝影）

氣球 馬龍 奧運

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