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解放軍越中線回應賴過境美 美國務院：看不出正當性

記者張文馨、程嘉文／綜合報導

中華民國總統賴清德出訪並過境美國期間，解放軍連日派出機艦越過台海中線侵擾，一名美國國務院發言人2日對本報表示，過境比照先例，符合長期的「一個中國」政策，「我們看不出有任何正當性，要以一次私人的、例行的且非官方的過境為挑釁藉口。」

賴清德就任後首度出訪，過境美國夏威夷，返程將過境關島。

在賴清德啟程前，不僅解放軍擾台機艦增加，中俄戰機也進入南韓防空識別區；在賴停留在夏威夷期間，每天都有解放軍機艦越過台海中線。

一名國務院發言人2日答覆詢問稱，此次過境與台灣當局歷年過境都一樣，過境既是慣例，也符合美國長期且沒有改變的一中政策。

賴清德行前，台北國安體系官員透過外媒釋放消息表示，中方可能藉此發動今年第三波軍演「利劍2024C」，但至今台海周邊解放軍活動並未出現大規模操演，甚至賴清德出發當日，解放軍軍機出海規模還少於平日。

民進黨立委賴瑞隆說，賴清德從就職演說、國慶演說到出訪，都維持穩健路線，並釋出希望開放觀光、學生交流等善意，相信北京有感受到。

國民黨立委柯志恩則說，演習必須考量天候等客觀因素，冬季天候不佳，解放軍歷來本就很少在此時進行大規模操演；因此，與其讚揚賴清德表達善意使中方不做軍演，更該問恐怕的是國安單位提前釋放解放軍將軍演消息的判斷有沒有根據？

依國防部每天發布的解放軍動態，11月30日賴清德啟程當天，美國並宣布新一批軍售，當天解放軍九架飛機出海，飛越海峽中線及延伸線三架次，解放軍戰艦七艘次、公務船一艘次。

解放軍 賴清德 國務院

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