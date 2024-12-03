賴清德「3個積極」回應川普批評 WSJ：盼川與拜一樣挺台

中華民國總統賴清德(中)在夏威夷當地時間1日下午，出席美國智庫東西中心政策座談。(圖／中華民國總統府提供)

中華民國總統賴清德 在夏威夷 東西中心(East-West Center)發表閉門演說與座談，提出台灣有三個積極行動，包括落實強化自我防衛在內的和平四大支柱行動方案、在半導體等全球供應鏈中做出貢獻、致力確保台海與印太的和平穩定與繁榮，間接回應美國總統當選人川普 在競選期間對台灣的批評。

川普在競選期間曾公開呼籲台灣花更多錢防禦來自中國的威脅，並指責台灣晶片製造商搶走了美國人的工作機會。華爾街日報（WSJ）報導認為，賴清德在夏威夷過境期間釋出的訊息，是希望即將上任的川普政府能夠與拜登政府一樣支持台灣。

出訪過境夏威夷第二天，夏威夷當地時間1日下午賴清德在東西中心以全英文發表約八分鐘的閉門演說，主題是「共榮的未來：台灣作為印太區域和平與繁榮的夥伴」，他強調，台灣對於印太區域及全球有「三個積極行動」。

第一，台灣積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衛、加強經濟安全、深化民主連結、促進對話交流；台灣也致力強化國防，提升全社會防衛韌性。他表示，近年台美雙方的共同合作，彰顯台灣對自身安全的承諾，以及台美兩國對印太地區和平的共同承諾。

第二，台灣積極在全球供應鏈裡做出貢獻，尤其是半導體等高科技產業；台美的夥伴關係不僅強化這些產業，也展現台灣做為值得信賴、可靠夥伴的戰略重要性。

第三，台灣積極致力確保台海及印太地區的和平、穩定與繁榮，持續透過公共衛生、農畜漁牧及氣候轉型等領域透明的合作方式履行承諾，促進台灣與太平洋友邦的緊密友好關係。

演說後進行座談，由東西中心院長蘇珊妮主持，AIT前主席莫健與東西中心前院長魏理庭與談，川普前一次執政時的國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)也在台下聆聽。

針對賴清德如何向美方新政府保證台灣重視對美關係？與會學者表示，如果賴清德提及台灣近年來增加國防預算及持續購買美國武器，「將是一個強烈的訊號」，表明台灣願為自身防衛付出努力。