若台海衝突 中國已成立小組研究如何減輕西方制裁衝擊

知情人士說，在俄羅斯入侵烏克蘭後的數月內，北京成立了一個跨部門小組，以研究俄國如何逃避制裁，為台海衝突預做準備。(美聯社)

知情人士透露，北京在俄羅斯 入侵烏克蘭後的數月內，成立了一個跨部門小組研究制裁的影響，定期向中國領導階層彙報，此舉的目的是要吸取教訓，以了解如何減輕制裁的衝擊，特別是在台灣問題引發的衝突促使美國及其盟國對北京實施類似懲罰的情況下。

中國定期訪俄研究反制裁

華爾街日報引述知情人士報導，中國官員還定期訪問莫斯科，與俄國 央行、財政部和其他參與反制裁的機關會面。報導指出，中國這項之前未被披露過的研究工作，象徵著俄國入侵烏國催生了經濟戰的新時代，經濟政策和地緣政治戰略的界線越來越模糊，而且這種趨勢在川普的第二個美國總統任期內只會更加放大。

在整個烏克蘭戰爭期間，俄國經濟一直展現出驚人的韌性，莫斯科的經濟能夠撐到現在，主要歸功於石油 出口及其與北京的合作。但中國對俄國支持不全然單向使莫斯科受惠。專門研究中俄關係的卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士(Alexander Gabuev)說：「對中國人來說，俄羅斯實際上是制裁如何發揮作用以及如何加以管理的沙盒。」「他們知道，一旦台灣有事，(西方)也會用類似的工具對付他們。」

烏戰發生後，北京研究西方制裁方式及俄羅斯因應之道，以應對未來因衝突引發的制裁。圖為俄羅斯邊界的貨車大排長龍。(美聯社) 烏戰發生後，北京研究西方制裁方式及俄羅斯因應之道，以應對未來若台海衝突引發的類似懲罰。圖為俄羅斯黑海邊的油庫。(路透)

成立小組不代表準備侵台

中國這個跨部門小組是向負責經濟和金融事務的國務院副總理何立峰報告，而可以直通習近平的何立峰，是保護中國經濟免受西方制裁的總設計師。但接近北京決策層的人士提醒說，中國成立這個研究小組不代表北京正在準備入侵；反之，北京正在為發生武裝衝突及其經濟影響的「極端情境」預做準備。

中國特別擔心的是其全球最大、規模超過3.3兆美元的外匯存底。在俄入侵烏後，美國及其盟國凍結俄國海外資產的作法，促使北京更積極想方設法分散其外匯存底，以甩脫美國公債等以美元計價的資產。

汲取俄經驗分散外匯存底

報導並表示，台灣危機可能會導致規模遠大於制裁俄國的經濟戰。大西洋理事會和榮鼎集團去年在報告中預估，西方的全面金融制裁將擾亂中國的金融體系、中斷貿易，並使3.7兆美元的中國海外銀行資產和外匯存底處境堪慮。

俄羅斯藉由調整商品流動方向、對經濟注入大規模財政刺激，以及透過鄰國逃避出口管制以因應西方的制裁。這些措施穩定了俄羅斯經濟，並使莫斯科能持續對烏國用兵。

分析師說，中國從俄羅斯經驗中汲取的教訓是做好準備的重要性。戰前，俄國曾尋求分散外匯存底、經濟去美元化，並且打造國內金融管道。儘管其成功程度參差不齊，但這些措施有助於保護俄羅斯經濟並為其爭取適應制裁的時間。

西方制裁中將付更高成本

中國獲得另一個借鏡是了解西方聯盟的合作與分歧。美國、英國、歐盟和其他盟國合力將俄羅斯的主要銀行逐出環球銀行金融電信協會(SWIFT)金融網絡，並實施油價上限。

與此同時，西方聯盟內部也出現分歧，尤其是因擔心通膨而對石油制裁的立場不一致，多少阻礙了制裁的效果。由於中國在世界經濟的影響力更大，全球制裁的成本預計也會更高，根據大西洋理事會和榮鼎集團的估計，至少3兆美元的貿易和金融流動將面臨中斷風險。