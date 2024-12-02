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馬英九率陸生遊日月潭 數百粉絲蹲點 瘋拍馬龍擠爆

記者賴香珊／南投2日電
馬英九基金會邀請陸生參訪團到日月潭，不少粉絲蹲點等候，奧運6金桌球運動員馬龍（右二）。（圖／民眾提供）
馬英九基金會邀請陸生參訪團到日月潭，不少粉絲蹲點等候，奧運6金桌球運動員馬龍（右二）。（圖／民眾提供）

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，1日到日月潭，由前總統馬英九親自率隊搭船遊湖，不少民眾開心與他打招呼，奧運6金桌球運動員馬龍更持續展現高人氣，不論上、下船處或造訪向山遊客中心，所到之處都有粉絲蹲點，數百人瘋狂搶拍。

1日是訪團第5天行程，一早由馬英九親自率隊，帶訪團師生從伊達邵碼頭搭船遊湖，一行人從船上飽覽潭區湖光水色及秀麗山景，隨後從水社碼頭下船，再搭乘遊覽車前往日月潭向山行政暨遊客中心。

馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，由前總統馬英九親自率隊造訪日月潭，馬龍（中）也登...
馬英九基金會邀請陸生參訪團來台，由前總統馬英九親自率隊造訪日月潭，馬龍（中）也登船遊湖。（圖／馬英九辦公室提供）

而「雙馬」所到之處，群眾都熱情打招呼，不少民眾看到馬英九開心跟他打招呼，甚至握手，但有更多人是想要一睹馬龍風采，不論是碼頭上、下船處、向山遊客中心等都有大批粉絲蹲點，「馬龍你好帥」、「馬龍我愛你」等支持話語此起彼落。

由於各個參訪點都聚集了上百名支持或搶拍馬龍的民眾，現場擠乎被擠爆，工作人員只能扯開喉嚨，提醒民眾靠邊讓出道路讓訪團師生行走，甚至向民眾大喊「給他們一點空間」，期間也不忘提醒訪團及民眾不簽名、揮手就好。

馬龍等人被問到日月潭的感受，馬龍回應「漂亮」，感受台灣球迷的熱情相當開心。復旦大學女學生宋思瑤說，到日月潭很震撼，是小學課本裡的美景變成了現實，校名復旦出自於尚書大傳裡面的「日月光華，旦復旦兮」，跟日月潭有種神奇的契合感，不虛此行。

馬龍 日月潭 馬英九

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