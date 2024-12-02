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新聞評論／賴清德不當阿扁2.0 重啟ROC保護傘

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中華民國總統賴清德出訪過境夏威夷，在夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬，花圈署名「中華民國(台灣)總統賴清德」。(記者周佑政/攝影)
中華民國總統賴清德出訪過境夏威夷，在夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬，花圈署名「中華民國(台灣)總統賴清德」。(記者周佑政/攝影)

賴清德出訪過境夏威夷，參訪「亞利桑納號戰艦」的致敬花圈署名「President Lai Ching-te, Republic of China（Taiwan）」，意即「中華民國（台灣）賴清德總統」；有別於前總統蔡英文首度出訪時標榜「台灣總統」，參訪巴拿馬運河時署名「TSAI, ING-WEN President of Taiwan（ROC）」。「台灣總統」退回括號內，賴清德顯然別有心思。

2005年前總統陳水扁執政期間，總統府、外交部、行政院新聞局等公部門官方網站率先採用「中華民國（台灣）」，「中華民國」是正式國號，「台灣」則以括弧凸顯，特別是在護照上加註「TAIWAN」，凸顯台灣對外的主權地位，扁政府以中華民國為盾、台灣為矛，衝撞美中台關係，引發議論。2008年馬英九政府上台後，雖陸續去除各級政府官網的「台灣」中文加註，但仍保留「Taiwan」的英語字樣。

2016年政黨輪替，蔡英文首度以總統身分出訪當時友邦巴拿馬，並分別過境美國本土邁阿密、洛杉磯。在巴拿馬運河拓寬啟用典禮，眼見運河上許多貨櫃標誌「中國海運」、「CHINA SHIPPING」，蔡英文刻意在留言簿署名「President of Taiwan（ROC）」，留下「台灣總統」的歷史紀錄。

2016年蔡政府對內完全執政、台美關係「堅若磐石」，2024年賴政府卻是少數執政、華府也存在「疑賴論」，雖都是民進黨執政，但賴、蔡今非昔比，賴清德顯然不是「小英2.0」，卻被質疑是否「阿扁2.0」？

川普政府即將強勢回歸，時值美國政權交接之際，賴總統出訪牽動美中台敏感關係，北京派出解放軍機擾台，但拜登政府仍宣布3.85億美元對台軍售、重申美國「一中政策」沒有改變；賴政府回歸「中華民國（台灣）」底線，重啟中華民國保護傘，既取得軍售案，也「擦邊球」過境美國。

陳水扁雖曾被美方形容為「麻煩製造者」，但他曾兩度過境美國本土，在紐約過夜並公開活動；賴總統此次僅過境夏威夷、關島，千萬別再吹噓是重大突破。台美保持友善距離，華府也不無觀察賴出訪的意味。

賴總統上任後，對內論述從「新兩國論」到「祖國論」，激化兩岸關係；為了降低疑慮，賴政府重新擁抱中華民國路線，對外論述不惜髮夾彎重提「中華民國（台灣）」，從蔡英文的「台灣總統」退回阿扁的「中華民國（台灣）」，賴總統顯然想用「中華民國」招牌，洗白各界對於台獨的質疑，特別是爭取美方的信賴。

美中台各取所需，三方克制未越紅線，避免成為麻煩製造者，否則當「川普2.0」遇上「阿扁2.0」，印太地區麻煩就大了。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）

中華民國 賴清德 蔡英文

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