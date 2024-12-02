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賴清德夏威夷僑宴稱「戰爭沒有贏家」 AIT當面重申一中政策

特派記者周佑政、張文馨、陳宥菘／連線報導
中華民國賴清德總統(中)出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷。他出席僑宴時，獲夏威夷州參眾議員贈送美國國旗及州旗。(中央社)
中華民國賴清德總統(中)出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷。他出席僑宴時，獲夏威夷州參眾議員贈送美國國旗及州旗。(中央社)

中華民國總統賴清德上任後首度出訪，11月30日在夏威夷參與僑宴，與會的美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯(Ingrid Larson)在僑宴歡迎賴清德出訪時過境美國，她重申美國一個中國政策，鼓勵各國擴大與台灣的往來。

賴清德11月30日啟程展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，訪問台灣在太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉，去程過境夏威夷，返程過境關島。

針對賴清德出訪過境美國，中方外交部1日回應，堅決反對任何形式的美台官方往來，對美方安排賴清德過境嚴厲譴責，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

11月30日上午賴清德抵達夏威夷，藍鶯登機歡迎賴清德，夏威夷州長格林、檀香山市長布蘭吉帝及警察局長羅根皆於機梯旁接機。台北府方稱接機規格突破。

賴清德當天前往夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館參訪，默哀、致敬花圈與獻花；致敬的花圈上署名President Lai Ching-te, Republic of China(Taiwan)，即中華民國(台灣)總統賴清德。賴清德署名方式與2017年時任總統蔡英文訪問亞利桑納號戰艦紀念館時相同。

當天晚間僑宴，賴清德以中英台三聲道致詞，他提及參訪亞利桑納號戰艦紀念館，提醒了確保和平的重要性，「和平無價，戰爭沒有贏家」，大家必須共同努力，攜手防止戰爭的發生。

這場夏威夷僑宴約有300位僑胞參與，美方有藍鶯、AIT前主席莫健健(James Moriarty)夫婦、夏威夷州副州長路克(Sylvia Luke)、聯邦眾議員凱斯(Ed Case)夫婦、民主黨籍聯邦眾議員德田(Jill Tokuda)、17位夏州參眾議員等人與會。

藍鶯陪同賴清德進行一整天行程，她在僑宴上再次歡迎賴清德過境夏威夷，重申美國的一個中國政策，並鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，因為台灣與全球的關係是互利互惠的，為台灣合作夥伴的人民創造巨大福祉。

正在休育嬰假的AIT主席羅森柏格(Laura Rosenberger)透過錄影方式表示，很榮幸歡迎「我的朋友賴清德」，並表示很抱歉無法與賴清德見面。

她預祝賴清德在檀香山過境收穫豐富，也相信這將進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

在場的夏州參眾議員致贈美國國旗及夏威夷州旗給賴清德，收到禮物的賴清德說，相當有意義，它代表台灣跟美國這兩個長期盟友堅若磐石的情誼，也奠定未來進一步的合作。

賴清德感謝僑胞不遠千里來此相聚，「我們都是Team Taiwan，台灣尚勇」。

賴清德 夏威夷州 眾議員

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