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賴清德致敬美軍花圈 署名中華民國(台灣)總統

特派記者周佑政／檀香山報導
中華民國賴清德總統出訪過境夏威夷，在夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬，花圈署名「中華民國(台灣)總統賴清德」。(記者周佑政/攝影)
中華民國賴清德總統出訪過境夏威夷，在夏威夷美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館致敬，花圈署名「中華民國(台灣)總統賴清德」。(記者周佑政/攝影)

中華民國賴清德總統出訪友邦，過境夏威夷時前往美國海軍亞利桑納號戰艦紀念館，致敬花圈上署名「中華民國(台灣)總統賴清德」，其實是「蔡規賴隨」；前總統蔡英文2017年造訪同一地點致敬花圈也署名「中華民國(台灣)總統蔡英文」。

蔡英文2016年就任總統後首次出訪，當年6月「英翔專案」參觀巴拿馬運河時，在留言簿上署名「President of Taiwan(ROC)」，當時在朝野間引發「台灣(中華民國)總統」的議論，並被藍營質疑「 矮化國格」。

亞利桑納號戰艦紀念館坐落於夏威夷珍珠港中，是「珍珠港國家紀念館」四大展區之一。1941年12月7日，日本帝國海軍突襲珍珠港，直接導致美國加入二戰；亞利桑納號戰艦在珍珠港事件中遭日軍擊沉，造成1177名將士陣亡，逾900具遺體迄今仍長眠在該艦殘骸中。為紀念陣亡將士，1958年時任美國總統艾森豪授權在該艦殘骸正上方建成一座紀念館。

台北府方人士說，賴清德這次參訪亞利桑納號戰艦紀念館就是希望憑弔歷史，省思和平得來不易，也凸顯台灣作為南島世界一份子，面對區域複雜政治情勢，需要貢獻力量共同維持印太地區的和平、穩定，共同抵抗威權主義擴張。

國民黨籍前總統馬英九2009年訪問中美洲過境夏威夷也曾赴珍珠港，但馬英九參訪密蘇里艦，該艦是二戰末期日本簽署投降文件的所在地。馬當時還酸台獨人士說：「應該請獨派朋友來看一下，這個假不了。」

中華民國 賴清德 蔡英文

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