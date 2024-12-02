北京大學教授：川普上任可能「改變」對台戰略模糊

中國全國政協委員、北京大學國際關係學院教授賈慶國。(中央社)

中國政協常委、北京大學國際關係學院教授賈慶國指出，美國候任總統川普 上台對美中關係的挑戰大於機遇，北京應「丟掉幻想、準備鬥爭」；在台灣問題上，川普可能會改變對台戰略模糊政策，例如提高交往層級、加大對台軍售 力度。

台北的文化大學國家發展與中國所、政治大學東亞所、中央研究院政治所、台灣大學政治學系近日合辦「習近平主政下中國式社會主義現代化的意義與前景國際研討會」，賈慶國透過線上與會，分析美中情勢。

自由亞洲電台報導，賈慶國認為，川普提出要對中國徵收60%關稅 ，將導致美中貿易中斷，這更多的可能是「談判的籌碼」。除提高關稅，近岸外包或友岸外包將影響中美經濟，可能導致美國出現通膨，一旦美國經濟出問題，可能加中國施壓，對中國就業率造成壓力，川普可能對中國科技產品出口實行「大院高牆」政策，施壓發達國家對中國的科技脫鉤。

在台灣問題上，賈慶國預料川普會採取一些行動，改變對台戰略模糊政策，例如提高交往層級，像國務卿、中情局長、國防部長訪台，改變台灣駐美代表處地位，把它變成實質外交機構，或加大對台軍售力度，比如出售進攻型武器；川普政策具高度不確定性，共和黨議員在對台政策問題上提出很多改變政策的訴求，這些可能都不能排除，但因川普宣稱自己是和平的總統，也導致其在台灣問題上採取相對謹慎作法。

賈慶國認為，川普當選，美中關係是挑戰與機會並存，但挑戰遠大於機遇。從中國角度看，第一要丟掉幻想、準備鬥爭，已歷過一屆川普政府，不能再抱持太多幻想。第二要堅定維護國家核心利益，特別是領土和主權利益，這是沒有讓步空間。第三，積極進行外交活動爭取國際支持。