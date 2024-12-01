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賴清德出訪之際 美宣布F-16關鍵零件等3.85億對台軍售

記者張文馨、李人岳／華盛頓報導
美國國防安全合作署宣布，將出售F-16戰機及電子掃描陣列雷達相關零附件與維修服務給台灣。(本報資料照片)
美國國防安全合作署宣布，將出售F-16戰機及電子掃描陣列雷達相關零附件與維修服務給台灣。(本報資料照片)

趁著中華民國總統賴清德首度出訪啟程之際，美國國防安全合作署(DSCA)宣布兩筆總額約3.85億美元的對台軍售案，包括F-16戰機及電子掃描陣列雷達(AESA)相關零附件與維修服務；此外，美方決定售台戰術區域通信系統(IMSE)服務及相關設備案。

賴清德上任後首度出訪，30日搭機前往太平洋邦交國，這次美國宣布軍售時機相當巧合，也就是當天、賴清德出訪準備過境美國前。上次美國宣布軍售為10月25日，是在美國總統選舉前十天。對於宣布軍售的時間點，中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，美台軍售在蔡英文政府時期已經正常化，採隨到隨審等標準程序處理，DSCA每天要處理的案件中，不可能件件都有特殊政治考量。

一名國務院發言人答覆本報詢問表示，這是支持台灣持續投入軍力現代化並維持足夠自我防衛能力的例行事務，軍售反映台灣當局與美國政府對台灣防衛所需的共同評估，與台灣面臨的威脅相稱。

台北國防部表示，這批軍售案在完成「知會國會」程序後，可望一個月後正式生效。外交部表示，已收到美國政府正式通知，並感謝美國政府持續依據台灣關係法及六項保證，堅定履行對台灣的安全承諾。

DSCA指出，售台F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達零件案預估金額約3.2億美元，預計自2025年起交付，且這是一批由美軍現有庫存轉移的設備。

DSCA表示，這項軍售將可維持台灣F-16機隊戰備能力，有助於增進台灣應對當前及未來的威脅；這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可靠的防衛能力。

此外，IMSE服務與相關設備案，為先前軍售延續案，此次預估金額6500萬美元，主要承包商為美國國防企業通用動力公司。

DSCA指出，這項軍售將有助台灣軍力現代化及維持可恃的防空能力，能增進台灣的安全並維持區域的政治穩定、軍事平衡與經濟發展；這項軍售不會改變區域基本的軍事平衡。

台北國防部指出，美方此次同意供售關鍵性器材及AESA雷達後勤支援，有助於空軍F-16型機裝備戰備及鞏固空防；另「戰術區域通信系統後續維持」同意供售品項，將維持戰術區域通信系統效能、強化野戰資訊通信能力，建立可恃防衛戰力。

軍售 賴清德 國防部

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