首次出訪 4架F-16伴飛 賴清德過境夏威夷 AIT執行理事藍鶯登機歡迎

賴清德總統「繁榮南島 智慧永續」之旅首站過境美國夏威夷，專機抵達檀香山國際機場後，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎賴總統。右是台駐美代表俞大㵢。（圖╱隨團媒體提供）

中華民國賴清德 總統5月20日就任後首度率團出訪，展開「繁榮南島、智慧永續」之旅，首站過境美國夏威夷，專機在夏威夷時間30日早晨7時30分抵達檀香山國際機場，美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯(Ingrid Larson)以及台駐美代表俞大㵢登機歡迎賴清德。

此外，夏威夷州 長格林(Josh Green)、檀香山市長布蘭吉帝(Rick Blangiardi)以及警察局長羅根(Arthur J. Logan)皆於機梯旁迎接。

藍鶯專程自美東赴夏威夷接機，與賴清德會面時熱絡寒暄，並期許台美關係好上加好。AIT主席羅森柏格(Laura Rosenberger)休產假至1月，賴清德也請藍鶯轉達送給羅森伯格的禮物。

賴清德過境夏威夷，首日行程包括參觀畢夏普博物館(Bishop Museum) 、參訪夏威夷州急難管理廳(HI-EMA)、參訪亞利桑納號戰艦紀念館(USS Arizona Memorial)，晚間則將參與僑宴。

賴清德30日率團出訪台灣的太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅，在夏威夷停留兩天，還將前往夏威夷智庫「東西中心」進行閉門交流座談，也不排除在智庫發表演說。

賴清德這次出訪，空軍派出四架F-16V伴飛，護送總統專機離開領空，也調派新竹基地幻象2000戰機擔任區域掩護。台北國防部統計，到1日清晨為止，24小時共計發現18架次解放軍 軍機、七艘艦艇及一艘公務船持續在台海周邊活動，其中七架次解放軍戰機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

賴清德總統30日啟程出訪太平洋邦交國，台灣空軍派四架F-16V戰機伴飛護航，而美方也宣布包括F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件的對台軍售案，時機巧合引發外界聯想。（圖／國防部提供）

賴清德出訪前在桃園機場國賓門發表談話時表示，此行過境美國夏威夷以及關島，感謝美國政府秉持安全、尊嚴、舒適、便利的原則，協助此趟行程順利成行。

他說，上任後的首次出訪三個太平洋友邦，落實三大永續的核心目標，包括智慧永續、民主永續及邦誼永續。他希望透過這次出訪，能和熱情的南島國家，一起向世界展現堅守民主的價值，繼續在民主的道路上向前邁進。

賴清德在專機上表示，他第一次看到Ｆ-16戰鬥機伴飛，「看起來滿感動」。他說，準備了三樣具有台灣特色伴手禮，包括茄芷袋、印有珍珠奶茶的筆袋，以及阿里山蒸汽火車彩色鉛筆，相信友邦小朋友們會很喜歡。

在夏威夷停留後，賴清德再前往馬紹爾群島，4日造訪吐瓦魯；隨後飛往此行第二個過境地點關島，5日飛抵帛琉，6日離開帛琉，當天傍晚返抵桃園。