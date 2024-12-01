陸客訪台誰卡關？ 國台辦陸委會互槓

中國大陸國台辦發言人陳斌華29日深夜透過書面方式，回應陸委會對兩岸觀光交流的說法。圖為陳斌華27日主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸開放觀光 遲無進展，中國大陸國台辦、台方陸委會再度隔空交火，國台辦前天深夜指責民進黨 政府是兩岸旅遊問題的「癥結和障礙」；陸委會昨以「四點說明」回應表示，陸方將未開放陸客赴台觀光的事實歸責於為台方，還不斷增加條件，很難相信有開放的誠意。

國台辦11月29日深夜11時許，向媒體發布一則「答記者問」，發言人陳斌華針對台灣旅遊業者向交通部陳情解除禁團令等，再度回擊陸委會。

陳斌華表示，2020年以來，民進黨當局以新冠疫情 為藉口，禁止大陸居民赴台，叫停島內旅行社經營赴大陸團隊遊（團客）業務（即「禁團令」）。2023年5月，大陸就已宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊業務，今年4月、8月先後對大陸居民赴馬祖金門旅遊和赴島內團隊遊作出安排。

他批評，民進黨當局時至今日仍「無視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲訴求，拒不解除『禁團令』，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請遲遲不回應，對全面恢復兩岸客運直航航點航班的呼籲也不予正面回應，甚至將台灣居民來大陸旅遊警示調升至『橙色』」。

陳斌華重申兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在民進黨當局，他強調，只要民進黨當局取消「禁團令」，撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。

陸委會昨天回應說，陸方的說法毫無新意，一味企圖以似是而非的理由，將陸方未開放陸客來台觀光的事實，歸責於為我方。

陸委會舉今年1到9月，台人赴陸205.2萬人次，同期大陸人士赴台僅28.5萬人次的數據為例，表示「事實非常明顯，是陸方不放陸客來台」。

陸委會還說，如果陸方有開放陸客來台觀光旅遊的誠意，為何需要附加條件，還不斷增加，且即使方完成不斷疊加的條件之後，陸方也只是「積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。陸委會強調，「我方已做好相關準備，只要陸方開放即可實施」。