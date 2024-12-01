戰火催發下 陸生團訪台像是和平的最後巡禮與召喚

中國大陸乒乓名將馬龍在馬英九基金會執行長蕭旭岑等人的陪同下，參觀毛公鼎。（記者陳政錄／攝影）

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）委員會會議在加拿大溫哥華當地時間27、28日召開，台灣入會案因未獲所有成員國共識，並未列入討論。會議召開同時，馬英九基金會邀請的陸生團27日抵達台灣。

委員會中僅決議成立哥斯大黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席展開入會程序。行政院經貿談判辦公室照例發表聲明，除表達深切失望，也呼籲成員國早日成立台灣入會工作小組，不要有政治考量。

地球另一角，英國下議院也在28日就1971年聯合國大會的2758號決議進行辯論，最終認定2758號決議只確立中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，但並不涉及台灣的政治地位，也未確立它對台灣的主權。而在此前，已有荷蘭、澳洲、加拿大以及歐洲議會，都作成類似的聲明或動議。

溫哥華、台北、倫敦的三個場景共同撐起了一個充滿弔詭而又矛盾的命題：台灣究竟要追尋什麼樣的兩岸關係？而其背後真正的大哉問是：台灣設想西方可以為自己謀得一個體面地位的嚮往，是否早已經是夢幻泡影？

陸生團裡最耀眼的是桌球名將馬龍 。即使有人冀圖以「共產黨員」的身分將他抹黑，卻絲毫無損他的熱力。在多年對中國大陸極盡汙衊、否棄的仇恨宣傳後，馬龍幾乎只憑一人之力就將這垛心牆擊穿。學子對他的追逐與熱情，恍若兩岸關係從未陷入谷底。

問題在於，兩岸早已傷痕累累，為打擊民進黨政府的台獨操作，解放軍機艦天天在台灣周遭巡察、迴繞，兩岸開戰已像寫好的劇本，唯一不確定的只是第一聲砲響何時爆開。這個景況下，陸生團像是和平的最後巡禮與召喚，既彌足珍貴卻又怵目驚心。

自蔡英文 八年多前主政後，台灣即單方押注美國，希冀華盛頓以其霸主的權威，將台灣拎進各個國際、經貿組織，但這個奢想顯然已經落空。蔡英文的致命錯誤是：將「九二共識」踩在腳下蹂躪，公然判處它的死刑。而其後果，必然是激起賴清德 的台獨冒進主義，從而鎖死台灣對外空間，並將兩岸快速拖向戰爭。

三個場景各具意涵：馬龍的陸生團代表的是對曾經熱絡的兩岸關係的回望，是「九二共識」底下曾有的兩岸日常；台灣遲遲進不了CPTPP，則是否決「九二共識」後，台灣外交、經貿困窘的具體寫照；英下議院對2758號決議的撻伐，則是對台獨冒進主義的虛以委蛇。

賴清德及其黨徒迄今無法弄懂的是，加入CPTPP跟否定2758號決議並不是相互掩護的外交行動，而是相互掣肘的對立措施；後者愈是大張旗鼓，前者就愈是絕望無助，這兩者不但無法兼得，甚至將一併落空。相反地，加入CPTPP與兩岸青年交流的內生邏輯才是一致的，兩岸在彼此接受的政治默契下，不但可以和平共榮，還能並肩攻略全球。

西方已不是全球主義的掌旗人，中國才是。川普的孤立主義不是偶然現象，而是歷史滔滔大勢轉向的信號。台灣欲加入區域經貿整合，不要找錯了門。西方不斷在2758號決議上尋釁，目的並不是助台入聯，或為台灣找到獨立的秘徑，而是催發戰火。馬龍訪台，帶來的其實正是懸崖勒馬、改弦易轍的韁繩。