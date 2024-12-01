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「兩岸故宮各具特色」 陸生看清明上河圖：非常激動

記者陳政錄／台北1日電
來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜等，讓他非常激動。（記者陳政錄／攝影）
來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜等，讓他非常激動。（記者陳政錄／攝影）

馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，昨抵達故宮參觀，來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜，讓他非常激動，很期待能夠真實地去感受。對於兩岸故宮，他說，兩邊故宮都各具特色，文物都非常珍貴，「北京故宮的雪景也是一絕」，歡迎台灣青年多到大陸參觀、交流。

陸生參訪團昨天上午9時許抵達故宮，奧運6金馬龍持續展現高人氣，有過百名粉絲在現場守候，一行人在聽取故宮的介紹簡報後，分批進行自由參觀，馬龍、楊倩等人則由馬英九基金會執行長蕭旭岑幾乎全程陪同，在參觀毛公鼎、北宋白瓷嬰兒枕等文物展品時開放媒體拍攝。

就前一日在文化大學，馬龍與台灣桌球好手陳思羽、蔣澎龍切磋，是「乒乓外交」還是「兩岸乒乓」引發討論，蕭旭岑直言「我說兩岸乒乓不好嗎」，強調他是根據中華民國憲法來說，台灣跟大陸地區都屬於一個國家，若民進黨有意見應去修憲，別用「新兩國論」製造兩岸緊張。

參訪過程中，馬英九基金會安排來自北京大學的曹藝博接受訪問，他說，能夠看到過去課本之中就看過的清明上河圖等，讓他非常激動，也非常期待，因為這些都是讓我們非常自豪的（文物）。

他分享，講師說明關於汝窯的特點，如何辨識真假，讓他受益匪淺，且最開始講解時，就介紹了清明上河圖和翠玉白菜，還提到周邊商品如「白菜乖乖」等，很期待見到實物。

對比兩岸故宮，曹藝博覺得兩邊故宮都各具特色，文物都非常珍貴，「北京故宮的雪景也是一絕。」

陸生團也到在台北101參觀棒球「12強」特區，董事長賈永婕全程陪同。現場展出全隊簽名、簽名球、壘包等，賈永婕表示，「他們看得很開心」。對於有媒體關切「統戰」的問題，賈永婕回應，「我覺得應該是他們來我們這邊玩，然後我們去他們那邊玩，我們大家都很開心，沒有這麼嚴肅」。

就此次交流，曹藝博分享，兩岸青年「同根同源」，交流過程非常融洽和諧，也是渾然天成的，例如在政大有一位同學和他交流熱切，對方表示明年2月會來北大交換，因此兩人訂下再相聚的約定。他也說，今天要去日月潭了，整個團都非常期待，小時候就聽過阿里山的雲海日出和日月潭的碧波如鏡。

是否期待兩岸觀光開放，曹藝博說，非常開心藉這次機會到台灣參訪，也非常歡迎台灣的青年到大陸去多參觀、多交流。

故宮 馬英九 賈永婕

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