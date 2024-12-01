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清大「神仙姐姐」彭弋航 訪日月潭圓夢

記者林新輝／台北1日電
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，清華大學彭弋航走訪台北孔廟時感受台灣民眾的熱情。（記者林伯東／攝影）
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，清華大學彭弋航走訪台北孔廟時感受台灣民眾的熱情。（記者林伯東／攝影）

馬英九基金會邀請大陸40名師生訪台交流，除了有奧運金牌運動明星馬龍、楊倩，還有「校花學霸」級別的「嬌點」。她是清華大學中文系大二生彭弋航，氣質出眾、落落大方，神似陸劇「玫瑰的故事」明星劉亦菲 ，有人形容彭是「神仙姐姐」。

陸生團今將參觀日月潭景點，彭弋航難掩興奮的說，日月潭是此行最期待的景點，不僅因為日月潭是她小學二年級在課本到，有了「第一類接觸」，她還曾在夢裡夢到去日月潭，今天真的能圓兒時的夢了，感到非常開心和期待。

彭弋航讀中文系，外語能力強，喜歡舞蹈，從古典芭蕾到現代街武樣樣精通，在俄羅斯世界芭蕾殿堂學校學習芭蕾，也擔任清大舞蹈團的幹部，也參加了多項重要的才藝選拔與國際比賽，允文善舞 、多才多藝、內外兼修，名副其實的清大高材生。

彭弋航受訪時說，來台這幾天就已經感受到親切幸福感，對台灣的吃印象深刻，這裡的人推薦了很多必吃的美食，像小籠包、鳳梨酥、麻糬。

彭弋航也不忘行銷清華大學的美和吃，她歡迎台灣的同學們到大陸，到她的學校清華大學看看，清華大學有22個食堂，吃都吃不完，她很樂意帶台灣同學體驗品嚐大陸的美食。

訪台交流的陸生中清華大學彭弋航，出眾的「仙氣」在台灣引起不少討論。(記者林伯東／...
訪台交流的陸生中清華大學彭弋航，出眾的「仙氣」在台灣引起不少討論。(記者林伯東／攝影)

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