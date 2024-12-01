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新聞評論╱美國力迎台積電 卻要賴清德「繞境」

聯合報社論
賴清德總統就任後首度出訪，在專機上除了機上廣播，他也主動走向媒體座位區寒暄，並回答記者提問。（記者周佑政／攝影）
賴清德總統就任後首度出訪，在專機上除了機上廣播，他也主動走向媒體座位區寒暄，並回答記者提問。（記者周佑政／攝影）

賴清德總統出訪南太三邦交國。行前，共軍先發動聯合戰備警巡；台多位國安官員則頻密透過美英日等國際媒體釋放訊息，稱大陸將在總統出訪期間或之後於台海舉行軍演，並特別指出，大陸當局藉賴清德出訪為由軍演，目的是向美國即將上任的川普政府畫線立威，展現「第一島鏈內是中國勢力範圍」。

雙十國慶前，國安人士也透過外媒放風中共即將軍演，手法幾近一致，連標題都雷同，這次還把川普候任政府拉上火線。賴清德雖然還無法走進美國本土，但國安官員藉大陸軍演議題將元首出訪崁入山雨欲來的美中關係，引人關注他會不會在出訪時發表有關兩岸的敏感言論。

此行是賴清德上任後首次出訪，相比前三任總統已延後數月，而且無法藉「過境外交」訪問美國本土。他將過境夏威夷及關島，這是循前總統蔡英文訪問南太邦國之例。然而，攤開地圖看便知，名為「過境」，實為「繞遠路過境」，這項慣例目的在於展示台美關係溫度。賴清德在馬紹爾、吐瓦魯和帛琉都各待一天，卻在夏威夷停留兩天，輕重之間，不言可喻。

雖然賴總統九月就稱「考量周邊情勢與地緣政治」，否認有過境美國的出訪計畫。但他的首次元首外交，顯然與民進黨執政自豪的「台美關係最佳時刻」，有很大差距。這像是「堅若磐石」、「和民主陣營站在一起」嗎？雖然正值美國政府交接敏感期，賴清德出訪必須低調過境美國本土以外地區，但外界仍認為多少顯示了美國對賴清德的疑慮未減。

半年來，美台關係與蔡英文任內相較，除軍援軍售外，相對「安靜」很多。牽涉台美高層互動的訊息，僅見於金融時報8月披露，國安會秘書長與外長前往大華府地區進行「特殊管道」會談。會後傳出美國官員憂心賴清德缺乏外交經驗，且比蔡英文更難預測。此後只要不利於賴政府的報導，國安局立即貼上「中共認知作戰」的標籤，連釋疑動作都省略。

美國不分朝野挺台，但白宮對蔡賴有別。除了蔡英文不在中共點名批判的紅區，更重要在於她的可預測性，避免挑釁兩岸主權爭議，也不主動觸擾美中關係，一貫迎合美國利益。賴清德選前用「走進白宮」突襲美國，上任用「新兩國論」突襲北京，賴政府又用紅漆屏蔽美中關係、台海情勢相關訊息；雖然賴清德逐漸向中華民國靠攏，但習近平當面向拜登、間接向川普指控賴清德的「台獨本性」，賴清德要取得美國信任，還有很大的努力空間。

揣摩華府對台灣問題的窗口，除了賴清德的繞道過境，明年2月台積電來美開董事會，也是重要指標事件。台積電聲明：為讓董事會成員更了解營運，董事會會在台灣及海外各營運據點舉行；但業界解讀，此舉係考量川普新政府對台灣半導體產業的成見，表達溝通誠意。各界都擔心川普要求台積電搬到美國，國科會主委吳誠文卻迫不及待為台積電赴美訂下明年底期程，後改口說最快2028來美。經濟部和國科會都說最先進技術留在台灣，但賴政府擋得住川普，或有心擋嗎？

賴總統何時能走進美國本土尚未可知，但台積電將先一步來美開董事會。賴清德可以把「疑賴論」說成是中共認知戰操作，但川普政府一旦形成「只要台積電，拒絕賴清德」的立場，台灣就從棋子變棄子。賴清德仍在努力建立白宮的信任，與其讓國安人士替繞路外交加戲，官宣中共軍演向川普立威，更要小心言行別踩紅線。

祝福賴總統出訪順利，南太邦誼永固。(轉載自聯合報社論)

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