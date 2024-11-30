陸生團逛101看「棒球12強特區」 賈永婕讚馬龍：可愛的大男生

馬英九基金會陸生團40名師生組團訪台，下午前往台北101參觀。馬龍離開時，微笑的向粉絲揮手致意。（記者黃義書／攝影）

馬英九 基金會邀請陸生團訪台，30日下午參訪台北101，樓下同樣擠滿過百名粉絲爭睹大陸桌球名將馬龍 。近日話題不斷的台北101董事長賈永婕 也全程陪同，她受訪表示，有認真和他們介紹了我們的中華隊「12強」特區，剛好展出全隊簽名、壘包等，「他們也看得很開心」，並指馬龍是「可愛的大男生」，交流都很開心。

陸生團此次參訪，適逢台灣剛於12強棒球賽奪冠，賈永婕表示，行程安排到89樓的觀景台，同時也想「參觀我們的棒球展」，他們（陸生團）認為今天天氣非常好，景色非常開闊，台北101方面也送了小禮物，希望讓他們感受到我們的心意。

賈永婕並指，在棒球展的部分，因為人太多，無法看到大谷翔平的「50/50紀念球」，剛好就向他們認真介紹了我們的中華隊12強，剛好此次有展出全隊簽名，還有簽名球、實戰壘包等，「他們也看得很開心」。

賈永婕還分享她與馬龍、楊倩等人的交流，例如陸生團明天要去日月潭，因此，賈永婕向馬龍分享自己曾參加過泳渡，女兒也喜歡桌球等，馬龍則回應，馬英九也一直說自己有泳渡日月潭，還說水非常乾淨。賈永婕認為，馬龍是一個可愛的大男生，現場非常多粉絲，需要不斷維持秩序。

至於有媒體關切「統戰」的問題，賈永婕回應，「我覺得應該是他們來我們這邊玩，然後我們去他們那邊玩，我們大家都很開心」，沒有這麼嚴肅。

陸生團一行30日上午參訪故宮後，據悉中午於台北101旁，信義新天地內的欣葉台菜用餐，因此，雖表定下午2點30分抵達101參觀，但並未從正門進入，而是行經天橋，導致現場過百名粉絲一度擔心撲空，且適逢假日，現場遊客眾多，除了粉絲，也有來自印尼、菲律賓、美國、西班牙的旅客一起「湊熱鬧」。

值得注意的是，在粉絲於台北101門口，等待馬龍一行參訪結束的過程中，今天率團訪台的巴拉圭外交部長拉米雷斯，剛好也抵達台北101，意外享受到「夾道歡迎」的禮遇，成為有趣插曲。