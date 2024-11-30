賴清德率團出訪前 解放軍機艦再度擾台

中俄兩軍戰機編隊29日在日本海相關空域實施第九次「聯合空中戰略巡航」。(新華社)

中華民國總統賴清德30日出訪南太平洋三友邦，解放軍 28日晚間再次發動「聯合戰備警巡」，據台北國防部 統計，到29日清晨為止，發現33架次解放軍軍機、八艘軍艦持續在台海周邊活動。陸委會表示，中共 不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

賴清德上任後首度出訪，將訪問南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，過程中將過境停留夏威夷及關島。不過解放軍卻在出訪前夕發動聯合戰備警巡；同時傳出解放軍針對總統專機可能採取騷擾舉動，軍方不敢掉以輕心，預計將調派新竹等基地的幻象2000、F-16戰機攜掛實彈，在不同空層及區域警戒待命伴護。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

解放軍在28日晚間再次出動多批殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機出海，進入台灣北部、西南及東部空域，配合軍艦執行「聯合戰備警巡」。台北國防部29日公布至當天清晨6點為止，24小時共計偵獲解放軍機33架次、軍艦八艘持續在台海周邊活動，其中21架次軍機曾跨越海峽中線進入台灣北部、西南及東部空域活動。

台北軍方也同步公布，28日中午約12點在基隆西方93浬偵獲一枚空飄氣球、高度約1萬6000呎，這枚氣球向東移動後在當天下午2點半左右消失。

中俄再度「聯合空中戰略巡航

此外，北京國防部29日宣布，根據中俄兩軍年度合作計畫，當天雙方在日本海相關空域組織實施第九次「聯合空中戰略巡航」。這是繼今年7月25日後，中俄兩軍再次進行聯合空中戰略巡航。

陸委會說，中共除在台海持續對台軍事脅迫，29日中、俄亦共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。