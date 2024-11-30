我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

賴清德率團出訪前 解放軍機艦再度擾台

記者李人岳、陳政錄／綜合報導
中俄兩軍戰機編隊29日在日本海相關空域實施第九次「聯合空中戰略巡航」。(新華社)
中俄兩軍戰機編隊29日在日本海相關空域實施第九次「聯合空中戰略巡航」。(新華社)

中華民國總統賴清德30日出訪南太平洋三友邦，解放軍28日晚間再次發動「聯合戰備警巡」，據台北國防部統計，到29日清晨為止，發現33架次解放軍軍機、八艘軍艦持續在台海周邊活動。陸委會表示，中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

賴清德上任後首度出訪，將訪問南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，過程中將過境停留夏威夷及關島。不過解放軍卻在出訪前夕發動聯合戰備警巡；同時傳出解放軍針對總統專機可能採取騷擾舉動，軍方不敢掉以輕心，預計將調派新竹等基地的幻象2000、F-16戰機攜掛實彈，在不同空層及區域警戒待命伴護。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

解放軍在28日晚間再次出動多批殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機出海，進入台灣北部、西南及東部空域，配合軍艦執行「聯合戰備警巡」。台北國防部29日公布至當天清晨6點為止，24小時共計偵獲解放軍機33架次、軍艦八艘持續在台海周邊活動，其中21架次軍機曾跨越海峽中線進入台灣北部、西南及東部空域活動。

台北軍方也同步公布，28日中午約12點在基隆西方93浬偵獲一枚空飄氣球、高度約1萬6000呎，這枚氣球向東移動後在當天下午2點半左右消失。

中俄再度「聯合空中戰略巡航

此外，北京國防部29日宣布，根據中俄兩軍年度合作計畫，當天雙方在日本海相關空域組織實施第九次「聯合空中戰略巡航」。這是繼今年7月25日後，中俄兩軍再次進行聯合空中戰略巡航。

陸委會說，中共除在台海持續對台軍事脅迫，29日中、俄亦共同派遣11架戰機侵入韓國航空識別區，引發韓國空軍緊急升空攔截，證明中共不僅是台海不穩定的根源，更是亞太區域的麻煩製造者。

解放軍 國防部 中共

上一則

陸委會稱陸生訪台團「精挑細選」 馬辦：不要害怕比較

下一則

「兩岸故宮各具特色」北大生在台看清明上河圖：非常激動

延伸閱讀

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案

賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案
賴清德訪南太過境夏威夷及關島 將會老朋友與智庫座談

賴清德訪南太過境夏威夷及關島 將會老朋友與智庫座談
賴清德30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島

賴清德30日啟程出訪3友邦 將過境夏威夷、關島
華爾街日報：賴清德出訪 中國料軍演警示川普新政府

華爾街日報：賴清德出訪 中國料軍演警示川普新政府

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕