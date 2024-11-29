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賴清德出訪首日 美宣布兩筆對台軍售案

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防安全合作署（DSCA）宣布，將出售F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件與維修服務。(聯合報資料照片)
美國國防安全合作署（DSCA）宣布，將出售F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件與維修服務。(聯合報資料照片)

中華民國總統賴清德首度出訪啟程之際，美國國防安全合作署（DSCA）宣布兩筆總額約3.85億美元的對台軍售案，將出售F-16戰機及電子掃描陣列雷達（AESA）相關零附件與維修服務；此外，美方決定售台戰術區域通信系統（IMSE）服務及相關設備案。

美國上次宣布軍售為10月25日，在美國總統選舉前10天；這次軍售時機也相當巧合，就在賴總統出訪日。

DSCA指出，售台F-16戰機關鍵零附件及電子掃描陣列雷達（AESA）零件案預估金額約3.2億美元，預計自2025年起交付，且這是一批由美軍現有庫存轉移的設備。

DSCA表示，這項軍售將可維持台灣F-16機隊的戰備能力，有助於增進台灣應對當前及未來的威脅；這這項軍售符合美國國家、經濟和安全利益，將可使台灣推動軍隊現代化，以維持可靠的防衛能力。

此外，IMSE服務與相關設備一案，為先前軍售的延續案，此次預估金額為6500萬美元，主要承包商為美國國防企業通用動力公司。

DSCA指出，這項軍售將有助台灣軍力現代化及維持可恃的防空能力，能增進台灣的安全並維持區域的政治穩定、軍事平衡與經濟發展；這項軍售不會改變區域基本的軍事平衡。

軍售 賴清德

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