陸生團訪故宮 過百粉絲等馬龍喊：不要退休

陸生參訪團一行約上午9點抵達故宮，馬龍等人微笑揮手。(記者陳政錄／攝影)

馬英九 基金會邀請陸生參訪團來台，30日上午抵達故宮 ，奧運6金桌球員馬龍 持續展現高人氣，適逢周末假日，現場估有過百名粉絲守候在故宮門口、樓梯處等待，不少家長特地帶著小孩來要簽名，許多粉絲表示最想和馬龍說「不要退休」，也有粉絲喊話馬龍，下次帶小胖、莎莎、大頭（樊振東、孫穎莎、王楚欽）一起來。

馬英九基金會邀請包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等七所中國大陸的大學師生訪台，知名撞球運動員馬龍以北京體育大學學生身分參加，還有清華大學的2020東京奧運射擊金牌楊倩。

今天是訪團第四天行程，上午參訪台北故宮，下午前往101，訪團在抵達故宮聽取簡報後，由馬英九基金會執行長蕭旭岑全程陪同馬龍、楊倩等人參觀毛公鼎、北宋白瓷嬰兒枕等展品，部分陸生自行參觀。

陸生參訪團一行約上午九點到達，但八點開始就有粉絲在門口等待，到故宮開門後於樓梯兩側排成人龍，估計有過百人。抵達後，楊倩、馬龍等人微笑揮手進入故宮。

故宮內樓梯兩側站滿等待馬龍的粉絲。(記者陳政錄／攝影)

參訪過程中，馬英九基金會安排來自北京大學的曹藝博接受訪問，他說，能夠看到過去課本之中就看過的清明上河圖等，讓他非常激動，也非常期待，因為這些都是讓我們非常自豪的（文物）。

他分享，介紹過程中，講師說明關於汝窯的特點，如何辨識真假，讓他受益匪淺，且最開始講解時，就介紹了清明上河圖和翠玉白菜，還提到周邊商品如「白菜乖乖」等，很期待見到實物。

對比兩岸故宮，曹藝博說，兩邊故宮都各具特色，文物都非常珍貴，「然後北京故宮的雪景也是一絕。」

來自北京大學的曹藝博受訪表示，看到過去書本中的清明上河圖、翠玉白菜等，讓他非常激動。(記者陳政錄／攝影)

就此次交流，曹藝博分享，兩岸青年「同根同源」，交流過程非常融洽和諧，也是渾然天成的，例如在政大有一位同學和他交流熱切，對方表示明年2月會來北大交換，因此兩人訂下再相聚的約定。他也說，明天要去日月潭了，整個團都非常期待，小時候就聽過阿里山的雲海日出和日月潭的碧波如鏡。

是否期待兩岸觀光開放，曹藝博說，非常開心藉這次機會來台灣參訪，最想去的景點包括今天的台北故宮博物院，也非常歡迎台灣的青年到大陸去多參觀、多交流。

現場粉絲熱情迎接陸生團，一名喜歡馬龍六年的吳姓同學表示，她最想和馬龍說，「不要退休」，表示自己喜歡馬龍很久了，相當敬佩他的人品和體育精神。也有粉絲自製卡片，希望能親手送給馬龍。

另一名粉絲拿著「歡迎超級大滿貫馬龍來台灣」的字牌，表示最喜歡馬龍說，只要心懷熱愛，永遠是當打之年，她還想和馬龍說，敲碗下次能不能帶小胖、莎莎、大頭（樊振東、孫穎莎、王楚欽）等大陸桌球明星一起來。

一名來自桃園的父親表示，女兒從小學習桌球，很喜歡馬龍，這次放假帶女兒一起來，希望能夠拿到簽名，也認為在當前兩岸關係比較「特殊」下，交流對於互相破冰很有意義，希望大家都能自由來往。

有粉絲喊話馬龍，下次帶其他大陸桌球運動員一起來。(記者陳政錄／攝影)

喜歡馬龍多年的粉絲製作圖卡，希望能吸引偶像的目光。(記者陳政錄／攝影)