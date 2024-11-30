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兩岸CPTPP入會案同遭擱置 台籲不應有政治考量

編譯茅毅／綜合30日電
華裔的加拿大國貿部長伍鳳儀（中）28日以CPTPP輪值主席身分主持執委會年會，並宣布設立哥斯大黎加入會工作小組。（美聯社）
華裔的加拿大國貿部長伍鳳儀（中）28日以CPTPP輪值主席身分主持執委會年會，並宣布設立哥斯大黎加入會工作小組。（美聯社）

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）第八次部長級執委會在加拿大溫哥華舉行，會後宣布僅就哥斯大黎加申請案成立入會工作小組。外交部對此表示深感失望，行政院經貿談判辦公室則呼籲， CPTPP成員國早日成立台灣入會工作小組，不應有政治考量。

對於台灣入會案是否受「一中政策」影響而遭擱置？CPTPP輪值主席加拿大國貿部長伍鳳儀只重申，入會案需所有成員達成共識，加拿大並未改變一中政策立場。

CPTPP執委會年會28日在加拿大溫哥華閉幕，華裔的伍鳳儀在會後共同記者會指稱，哥國率先符合奧克蘭三原則，即達到該協定的高經貿標準規範、至今遵守經貿規範及承諾的紀錄良好，並獲該協定既有成員的共識決同意，因此將設立工作小組，以進一步推進其入會案。

該小組將由秘魯擔任主席，加拿大和紐西蘭為共同副主席，展開入會程序。哥國外貿部表示，哥國仍須接受成員國評估，並就貨品和服務市場准入條款展開談；但這將為哥國提供獨特契機，可以進入尚未跟哥國締結具優惠條件經貿協定的經濟體市場，並點名日本、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、汶萊及越南。

兩岸均於2021年9月申請加入CPTPP，中國大陸是16日、台灣是22日，但這三年多來兩岸皆未被啟動入會程序。哥國則是前年8月提出申請，其他在兩岸後申請的還有烏克蘭、烏拉圭、厄瓜多和印尼。英國12月15日將成為第一個非創始經濟體的入會者，屆時該協定的成員會增至12個。

中國大陸和台灣都比哥斯大黎加更早遞出申請案，但案件雙雙遭到推遲。對雙方的申請進度，伍鳳儀均拿出「奧克蘭原則」做為回應。她說，CPTPP具高標準、廣大市場與可預測的經貿規則，故吸引諸多有意願的經濟體申請，很歡迎新夥伴加入；奧克蘭原則規則清楚，可吸納優質經濟體加入並壯大該協定。

對入會案未獲討論，台灣外交部29日深感失望，再次呼籲CPTPP既有會員應本於奧克蘭三原則，公正客觀處理申請案。

經貿辦強調，未來政府將持續積極與每一個CPTPP成員國溝通，盼各界保持信心，共同為台灣的國際經貿未來努力。

加拿大 奧克蘭 一中政策

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