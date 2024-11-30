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新聞評論／賴清德出訪 陸舞劍測川普 利刃揮舞台灣脖子上

聯合新聞網「重磅快評」

賴清德總統30日啟程出訪南太友邦，國安官員藉由路透釋放安全評估訊息，指中國大陸可能利用賴總統出訪友邦與過境美國為藉口，在台灣附近進行「聯合利劍─2024Ｃ」軍事演習；國安官員說，大陸可能用演習測試川普政府的底線。

賴清德上任後就積極安排出訪事宜；過境美國為主，出訪友邦次之，當然不在話下。但正值美國政權交接的敏感期，不願橫生波折，賴清德的元首外交計畫推延至今，終於敲定一趟不進美國本土，但達成過境美國目標的出訪行程。

事實上，中共目前對台軍演「聯合利劍」，就是去年4月，蔡英文過境美國並會晤美國眾院議長後，中共開始採用的軍演代號。去年8月，時任副總統的賴清德過境美國，中共也舉行了海空聯合戰備警巡演練。

拜登與習近平才在秘魯APEC場邊舉行拜習會。拜登要求中共停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動；習近平則強調台灣問題是不能挑戰的紅線與底線。

習近平話音剛落，拜登已經放行賴清德過境，雖然隔離本土，但也是過境美國。大陸認定，賴清德過境停留是違反「一個中國原則」的挑釁行為；習近平大概想用軍演來提醒美國，想要維護台海和平，就必須認清問題關鍵。

「聯合利劍」從Ａ演練到Ｃ，有人說看膩了，台灣民眾已無感。然而，就像拜習會的談話，其實主要是說給川普聽；中共如果再度軍演，當然也要演給川普看。

但國安人士以出口轉內銷方式劇透，並且強調中共這次是專門為了美國及其盟邦，卻彷彿一方面提醒川普「中共向你揮拳」，一方面告訴民眾「有事美國頂著」。不過，川普靠譜嗎？

川普要台灣多交保護費，但又說台灣距中國僅100多哩、距美國9000多哩，暗示美國不會出兵介入台海衝突。甚至，根據川普的交易原則，中國大陸似乎只要肯交150％到200％的額外關稅，就可以「進入」台灣，不受美國阻擋。

如果「聯合利劍」拔刀畫紅線，是在測試川普，利刃也是貼在台灣脖子上舞著的。賴清德以「繁榮南島、智慧永續」出訪南太友邦，但願也能用智慧保台灣繁榮永續。

川普 賴清德 中共

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