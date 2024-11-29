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賴清德訪南太過境夏威夷及關島 將會老朋友與智庫座談

記者周佑政、李人岳、廖士鋒／台北29日電
賴清德總統30日將啟程出訪南太平洋友邦。（本報資料照片）
賴清德總統30日將啟程出訪南太平洋友邦。（本報資料照片）

賴清德總統明天啟動就任後的首次元首外交，率團出訪台灣太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉，展開為期七天六夜的「繁榮南島、智慧永續」之旅。府方人士昨天證實，訪團此行將過境美國夏威夷及關島，過境期間預計會見「老朋友」，並出席智庫閉門交流座談。

外媒報導中國大陸可能以此為由在台灣周邊展開軍演，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，目前仍是拜登政府執政，且賴總統並未過境美國本土，美方接待應不會有意外「踩紅線」狀況。淡江戰略所教授林穎佑則認為，12月台灣海峽的天候海象都不利於大型軍事行動。

針對國防部長顧立雄解釋重新頒布「防空警報發放實施規定」，將發放線從過去距本島70浬縮短24浬一事是因為解放軍頻越中線，大陸國防部發言人吳謙再度公開表示，「台灣是中國的一部分，根本沒有什麼台海中線」。

賴總統明下午4時30分搭乘專機啟程，預計台灣時間12月1日抵達夏威夷，預計在夏威夷停留兩晚，隨後前往下一站馬紹爾群島，停留一晚後，4日造訪吐瓦魯；隨後飛往此行第二個過境地點關島，停留一晚後，將於5日飛抵帛琉，6日離開帛琉，當天傍晚返抵國門。

府方人士表示，元首外交行之有年，這次不會有例外，將依循慣例與台美默契，並秉持安全、尊嚴、便利、舒適的四項過境原則。

據了解，賴總統過境期間，預計會見「老朋友」，也會前往夏威夷智庫「東西中心」（EWC）進行閉門交流座談，另也不排除在智庫發表演說，此外也將參與僑宴以及其他參訪行程。

總統府發言人郭雅慧日前表示，總統期許核心目標達到三個永續，包括智慧永續，與友邦分享經驗，共同建立經濟韌性；民主永續，藉由此行與有共同價值理念的民主夥伴深化合作；邦誼永續，期盼兩國未來攜手前行，創造雙方人民福祉。

賴總統昨接見美國退伍軍團協會總會長拉庫西埃時表示，台灣和美國除在退伍軍人事務上密切交流，也能持續加強安全合作，共同守護區域和全球的和平穩定。

夏威夷 國防部 拜登

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