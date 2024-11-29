陸生訪台團經「精挑細選」？ 馬辦：不要害怕被比較

陸生參訪團來台第三天，29日早上陸生團在結束陽明交通大學的兩岸音樂交流活動後離開活動現場。（記者陳湘瑾／攝影）

馬英九 基金會邀陸生來台交流，29日進入訪問第三天。馬英九基金會執行長蕭旭岑29日早上在陽明交通大學參訪後，蕭旭岑除認可所謂的「兩岸乒乓」，關於陸委會認為此次參訪團有「精挑細選」過，蕭旭岑對此表示，不要展現台灣人好像非常沒有自信，也害怕被比較那一面。

陸生團28日前往政大參訪時，有政大學生認為能像以前的乒乓外交，透過體育、運動促進兩岸交流，以後更多其他領域都可以有更好、更多、更良足的發展。蕭旭岑表示，「兩岸不是國與國的關係，我們是兩岸之間特殊的關係，所以應該是兩岸乒乓，我覺得是非常好。」

他也提到馬龍 下午會到文化大學跟學生切磋，「這個畫面傳到大陸傳到世界去是好事哦，代表兩岸之間可以沒有這個緊張跟衝突，也可以有和平跟交流。」

此外，針對梁文傑28日主持例行記者會時表示，就陸委會的看法，此次來台參訪的這一團組成有「精挑細選」過，蕭旭岑首先指出，梁文傑的認知有違一般台灣人的認知，「我們派到國外去，難道不是派最好的學生去嗎？我真的覺得我們不要畫地自限，不要展現台灣人好像非常沒有自信，也害怕被比較那一面。」

此外，梁文傑提到台灣學生如果要去大陸念書，政府從來沒有阻止，也從來沒有任何管制。蕭旭岑回應，不要有嘴說別人，沒有臉面對自己，「那請教陸委會限團令怎麼來的？現在還有橙色警戒，不斷限制台灣民眾到大陸，還有側翼團體跑到機場呼籲大家不要去大陸，海基會秘書長羅文嘉公然在記者會要求國人不要去大陸，這個海基會還有存在的價值嗎？陸委會還有存在的價值嗎？」

蕭旭岑最後也分享關於陸生團來台後到現在的感想，蕭旭岑表示，第一天的時候大家比較陌生，到現在開始熟悉起來，大家都非常非常喜歡台灣，因大陸同學對台灣有一種情感，也覺得有一種連結，所以他們無論到什麼地方，都會更想了解台灣的一切。

蕭旭岑也回應梁文傑昨天指出，此次陸生團來台，這樣比較短暫、參訪團式的青年交流對於體會台灣的人文、社會還是有侷限，蕭旭岑表示，「我覺得不會像陸委會所說這是短期的，效用其實是很長期的，他們回去會對親朋好友講，會有更多人想來，這樣才是我們想要的兩岸交流。」