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「對台灣有點嚮往」馬龍與陸生團抵台天氣好 感覺春暖花開

台灣新聞組／台北28日電
陸生團抵台，成員包括奧運桌球金牌馬龍(左)和射擊金牌楊倩(右)。(記者黃仲明／攝影)
陸生團抵台，成員包括奧運桌球金牌馬龍(左)和射擊金牌楊倩(右)。(記者黃仲明／攝影)

馬英九基金會邀請、成員包括奧運桌球金牌選手馬龍在內的大陸7所高校40名師生訪問團一行，昨日近午抵台後，下午即前往此行首站中山女中參訪，不少粉絲早早就來到校門外守候，希望一睹馬龍風采，他也和現場媒體及粉絲揮手打招呼。

據馬英九基金會執行長蕭旭岑轉述，馬龍非常高興能來台參訪，在機場看到這麼熱情的粉絲，加上昨天台北天氣又特別好，讓馬龍覺得來到台灣真有「春暖花開」的感覺。蕭旭岑透露，馬龍抵台後就喝了珍珠奶茶，還吃了香菇肉燥麵。

大陸央視旗下新媒體「日月潭天」報導，馬龍是第一次到台灣，他非常開心也非常期待，希望能更多地去了解台灣不同的地方，欣賞不同的風景，包括品嚐台灣夜市不同的小吃。他說，「對台灣還是有一點嚮往！」

昨日中午已有部分民眾在中山女中校門外守候，還有網友在小紅書上組成馬龍追星群組，分享馬龍此行在台9天8夜行程。一名高中女生昨日段考一結束，立刻從板橋趕到中山女高，想親手將小禮物送給馬龍。

前總統馬英九帶領參訪團一同步入校園，馬龍面對鏡頭親切揮手致意，不少學生看見馬龍現身，紛紛拿出手機拍照、錄影，甚至近距離自拍，現場猶如粉絲見面會般熱鬧。

但由於在馬龍一行抵台前，有官員刻意透過媒體放話指稱該陸生團成員均為共青團或共產黨員，來台交流有統戰之嫌，使得該團抵台後十分低調，馬龍一行在中山女中也全程不開放媒體採訪。

蕭旭岑強調，兩岸的未來在青年，青年是兩岸未來交流的根基，「高中生很快就會成長念大學，這樣的兩岸互動，我覺得是非常好的。」

馬英九昨晚設宴歡迎到訪的大陸高校師生。馬英九表示，希望大陸同學此行能欣賞到台灣的美，體驗到台灣民眾的熱情，也在台灣交到許多好朋友，「其中一位朋友的名字叫馬英九」。他還熱情邀請大陸同學明年再來，和他一同泳渡日月潭。

根據行程安排，大陸師生訪問團今日上午將前往政治大學交流，下午預計前往林安泰古厝和台北孔廟參觀。

大陸奧運桌球金牌選手馬龍(左前)27日下午抵達中山女高參訪，受到學生熱情歡迎，紛...
大陸奧運桌球金牌選手馬龍(左前)27日下午抵達中山女高參訪，受到學生熱情歡迎，紛紛舉起手機拍照，或索取馬龍的簽名。(圖／馬英九基金會提供)

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