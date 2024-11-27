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台北上海雙城論壇一波三折 台知情人士：避免被出補考題

記者林麗玉／台北27日電
台北市長蔣萬安表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦，且有信心今年可以舉辦，待確定好再跟大家報告。（記者曾吉松／攝影）
台北市長蔣萬安表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦，且有信心今年可以舉辦，待確定好再跟大家報告。（記者曾吉松／攝影）

今年台北上海雙城論壇終於敲定下月舉辦，馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪團今天也抵台。相較賴清德總統剛上任，近期兩岸交流變多，知情人士認為，中國對台政策，雙城論壇無論兩岸關係再壞也要辦。但對岸想非常多，也非常謹慎，尤其陸委會審查時常會「出補考題」，對岸希望將變數降至最低再成行。

今年台北上海雙城論壇終於敲定下月舉辦，馬英九基金會邀請中國7所大學40名師生訪團今天也抵台，包括「奧運6金王」桌球名將馬龍等。知情人士認為，原則上雙城是目前官方唯一交流管道，兩岸關係再壞也要舉辦，不然就變成了中國對民進黨政府，和中國對地方政府及人民的態度就一樣了，不符合中國對台策略。至於對岸到底在想什麼？「只能說，對岸想得非常多，也非常謹慎。」

這名知情人士提到，感覺得到對方似因最近陸委會或政府的聯席審查會議常「出補考題」，例如解釋必要性、不可替代性、急迫性、是否參加過共產黨或政府工作等等，讓台灣的邀請方非常不方便，甚至對岸的客人也覺得不受尊重，所以希望能將這類變數降至最低再成行。

他認為，中共可能是一方面靜觀其變，另一方面可能是在於上海市跟台北市都很謹慎地在協調論壇的主軸方向，盡量避免對雙方造成一些政治上的反效果。

至於今年雙城論壇的主題，選擇是以新科技趨勢以及地方人文為主，前者多了一些地方社會關懷的角度，後者則蘊藏了城市軟硬體都應有人文因子的訴求。

另名藍營人士也認為，最近中國批准赴台交流變多，應該與美選結束無關，應是新的台辦主任上任後，北京對台的策略希望更努力交流，一手硬，一手軟，儘管軍事威嚇不會減少，但交流也會加大力道。

這名藍營人士說，陸委會審查時，的確會設置一些交流障礙，不會訴諸法規、文字，但就是給一些口頭的刁難。

馬英九 賴清德 奧運

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