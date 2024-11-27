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「台積2奈米到美國划不來」劉德音直言：恐賠數百億美元

記者簡永祥／台北27日電
第18屆「潘文淵獎」26日頒獎，由行政院前院長劉兆玄（左）頒獎給台積電前董事長劉德音，表彰他對台灣科技產業發展的貢獻。(記者黃義書／攝影)
第18屆「潘文淵獎」26日頒獎，由行政院前院長劉兆玄（左）頒獎給台積電前董事長劉德音，表彰他對台灣科技產業發展的貢獻。(記者黃義書／攝影)

川普明年1月將重返白宮，外界關注美國可能要求台積電加速將2奈米以下先進製程在美落地生產，台積電前董事長劉德音表示，「台積電的先進製程到美國其實划不來，美國若執意這樣做，將會太不可思議，可能賠數百億美元，對美國不見得是好事。讓台灣穩紮穩打，將美國最先進產品在台灣做，才是雙贏」。

潘文淵文教基金會昨頒發潘文淵獎給劉德音，肯定他對台灣半導體產業貢獻，包括台積電文教基金會董事長曾繁城、世界先進董事長方略、科技部前部長陳良基等人都到場觀禮。劉德音發表得獎感言表示，他要感謝在台積電各階段的員工，以及一路走來提攜的貴人。

劉德音說，他參加台積電，是曾繁城和台積電前執行長蔡力行的邀請，讓他從一個做研究的科學家，轉型成一個工地建廠和管理工廠的專家；此外，創辦人張忠謀讓他見識到一個經營現代世界級大公司的格局，讓他參與包括營運、研發、市場行銷和企業社會責任事務，是他一生最幸福的經歷。

在被問到張忠謀在自傳下冊提及，當初為讓劉德音和魏哲家兩人有新學習機會，徵詢是否有意願接員工數只有6、70人的業務發展組織職位，結果劉德音拒絕，魏哲家欣然接受。對此劉德音幽默回說，「我那時還小」，語畢引發現場笑聲不斷。潘文淵文教基金會董事長史欽泰則補充說，「這也是歷練的一部分」。

至於台積電是否會在川普新政府加速2奈米以下先進製程在美國落地，劉德音說，如何避免美國做出不理性的政策，就必須要有完整的產業政策讓其充分了解，否則影響會非常深遠。外界認為台灣因為有了台積電等強大晶片生產能力，可視為免受中國大陸侵犯的「矽盾」，劉德音重申，中國不會因為半導體的問題而改變對台灣的行動計畫，台海問題實際上取決於美國和中國如何維持雙方都希望的現狀。

而目前擔任台積電董事的曾繁城昨也透露，前兩天收到一封郵件，卡達曾透過桃園市長張善政來詢問，是否能進一步拜訪介紹投資牽線，詢問台積電能否前往當地設廠。相關議題引發外界關注，也顯示全世界各區域都在爭取台積電投資。

針對台灣人才培育，劉德音舉世界棒球12強中華隊奪冠，以及當初南非總統曼德拉藉由橄欖球奪世界冠軍解決種族紛爭為例，強調只要把一件事做到世界第一，就能讓全國人團結一心，並打開國際視野。台積電派1000多名員工到亞利桑那州廠工作，也是持這樣的態度，這些人一開始可能會很辛苦，未來這些人終究會回來，為台灣灌溉更多養分，強化台灣的實力。

台積電 張忠謀 投資

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