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放映大陸紀錄片「國有器官」 台多個機關、戲院遭恐嚇

記者李人岳、鄭媁／台北27日電
大陸紀錄片「國有器官」在台灣各影城播放，卻陸續收到恐嚇訊息，國安局表示將密切注意防範中共對台干預。圖為日前在高雄市議會播放照片。(記者郭韋綺／攝影)
大陸紀錄片「國有器官」在台灣各影城播放，卻陸續收到恐嚇訊息，國安局表示將密切注意防範中共對台干預。圖為日前在高雄市議會播放照片。(記者郭韋綺／攝影)

台灣各影城從10月起放映一部加拿大電影，描述中國大陸人體器官移植的紀錄片「國有器官」，不過放映戲院及台灣政府機關陸續接到恐嚇訊息，據國安局統計達28起恐嚇案，其中在高雄市達到7案。國安局指出，中共對台「長臂管轄」企圖在台灣內部營造反獨、促統氛圍，將密切注意防範中共對台干預。

國安局今天將赴立法院外交及國防委員會，專案報告紀錄片「國有器官」在台放映及中國大陸對台灣的「長臂管轄」策略。國安局在書面報告指出，「國有器官」一片揭露揭露中共高官活摘人體器官以達延壽目的等不法行為，從10月上映到22日為止，台灣影城、政府、議會、學校及媒體等單位，共接獲28起恐嚇案件，其中以高雄市7案最多。

國安局進一步指出，經刑事局調閱恐嚇電郵來源的IP位置，以法國8案最多、波蘭6案，美國、中國大陸各5案，德國、香港及英國各兩案，以及泰國、越南、土耳其、日本、西班牙及俄羅斯各1案，據以研判犯嫌透由VPN虛擬私人網路跳板程式寄送恐嚇電郵。目前台灣尚未發生恐嚇內容所稱置放爆裂物或實際危害等情況，各縣市警察局已強化影城周邊巡守及轄內安全維護等作為。

中共 越南 香港

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