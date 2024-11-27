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黑白集／「台灣還有時間」蔡英文的黑色笑話

黑白集
前總統蔡英文24日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，表示美國應優先幫助烏克蘭，因為「台灣還有時間」。（圖／蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文24日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」發表演說，表示美國應優先幫助烏克蘭，因為「台灣還有時間」。（圖／蔡英文辦公室提供）

蔡英文退而不休，持續出訪。近日她在加拿大演講，強調烏克蘭勝利，是對威權主義擴張最有效的威懾；儘管中共武力犯台加劇，但美國應優先幫助烏克蘭，「台灣還有時間」。

拜登授權烏克蘭使用美國飛彈攻擊俄羅斯，使戰況加劇。蔡英文看似響應拜登路線，但歐美已無人再提「烏克蘭的勝利」，連澤倫斯基都改口等待川普「終戰方案」。蔡英文期待烏國勝利，以嚇阻大陸武統，有如在國際發放過期文宣。

儘管拜登以飛彈增加基輔談判籌碼，但他承諾的烏國「主權領土完整」，已淪為芭樂票。烏克蘭付出偌大代價，坐等美俄宣判其命運；這樣的戰爭結局，對台灣是極嚴重的警示。蔡英文籲請美國優先軍援烏克蘭，禮讓詞藻包裹緩兵之計，只怕是來晚了，擋不住美國正加緊擴大武裝台灣。

「台灣還有時間」，翻成大白話，就是疫情時的「我OK，你先打」；對照現況，有如黑色笑話。國防部因應中共圍台，防空警報發放線退縮到24浬，全民只剩3分鐘避難時間。為因應首都城鎮戰，連政大都被徵作教召訓練場地。台灣還有多少備戰時間？

賴清德糊弄高中生：「和平之路是和民主陣營站在一起」。烏克蘭有歐美軍援抗俄，最後仍不免被迫和談。按蔡英文說法，這條路無法震懾大陸放棄武統，還能算是和平之路嗎？（轉載自聯合報）

烏克蘭 蔡英文 拜登

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