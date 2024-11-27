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馬龍訪台 官洩個資 馬辦：台灣之恥

記者鄭媁賴錦宏／台北27日電
中國大陸桌球王子、中國隊奧運史上首位「六金王」馬龍應馬英九基金會之邀，於27日抵台訪問。（中新社）
中國大陸桌球王子、中國隊奧運史上首位「六金王」馬龍應馬英九基金會之邀，於27日抵台訪問。（中新社）

前總統馬英九邀請陸生團今抵台，包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人。但訪團抵台前夕，有媒體報導陸生團成員為共青團員與共產黨員，引發統戰質疑。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，兩岸制度不同，有中共黨員身分不足為奇，不具名官員違反個資法放話，根本是台灣之恥。

陸生團今天中午將抵桃園機場，訪台首站前往台北市中山女中。但訪團還未抵台，就有媒體引述不具名官員稱，團員清一色具有共青團、中共黨員身分，稱這些人是「來台統戰」。

蕭旭岑昨指出，不具名官員在陸生團到訪的前一天放話抹黑造謠，「一天到晚怕被統戰，台灣人的自信到那去了？」

蕭旭岑說，大陸制度與台灣不同，有中共黨員身分不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有何不同？不具名官員洩漏訪問團員個資，也汙衊兩岸交流的意義，根本是台灣之恥；台灣如果真像民進黨自我吹噓的自由民主，對於兩岸民間交流，有什麼好怕的？

蕭旭岑反問，中華隊才在日本拿下棒球世界冠軍，這次訪團中也來了兩位奧運金牌的大陸選手，還要去體驗棒球，冠軍對冠軍，這樣的體育交流不好嗎？為何陸委會和教育部都同意了，還有不具名官員和側翼學者要放話與自我矮化？

蕭旭岑指出，去年也是同樣套路，有「知情官員」放給綠媒獨家，說是共青團、黨員，再稱馬英九基金會花巨資邀請他們來統戰，「請問去年來的陸生團是有統戰到什麼？有釀成什麼國安危機嗎？」相反地，去年陸生團所到之處，受到不分藍綠的民眾歡迎，這才是真正台灣人溫暖、善良的面貌。對於「知情官員」將馬英九基金會依法送審的資料，違反個資法外洩給媒體，他深表遺憾。

據統計，截至去年底，大陸共青團員總計7416.7萬名，共青團組織431.6萬個，是世界上規模最大青年組織之一。大陸不僅機關事業單位，連城市街道、鄉鎮、社區（居委會）、村裡都有團組織。許多企業也設有共黨組織。

目前大陸多數在學大學生都具有共青團員身分，按共青團章程，年齡在14歲以上、28歲以下的大陸青年‌，可申請入團，條件是熱愛祖國、支持共產黨領導，願為社會主義現代化建設貢獻力量。期間要經過申請、培訓、觀察和審批。

大陸高中之後可加入共產黨，但並非強制，成績好的學生會被推薦去上黨課，即介紹共黨歷史和組織架構，經考試合格者才具入黨資格。再經組織考核，才能正式入黨。

馬英九 中共 共產黨

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