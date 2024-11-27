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給陸生團穿小鞋 賴政府的自信呢？

記者 鄭媁賴錦宏
中國大陸桌球名將馬龍27日隨團訪問台灣。（新華社）
中國大陸桌球名將馬龍27日隨團訪問台灣。（新華社）

前總統馬英九邀陸生團訪台交流，包括奧運桌球金牌馬龍和射擊金牌楊倩等人到訪，不過，有媒體宣稱陸生團清一色為共產黨員、共青團員，直指「有統戰之嫌」，形同對中國共產黨「聞黨色變」，不僅凸顯無知，也讓賴政府上任後首次兩岸交流蒙上陰影。

馬英九基金會去年邀請大陸師生來訪，政府就曾認定是「統戰活動」，質疑受邀陸生是對岸挑選出來的「樣板青年」，但因參訪行程單純，最終同意放行。此行安排，馬英九基金會不斷強調，是為促進兩岸青年交流，只談參訪與交流心得，不涉政治及其他敏感議題。

賴政府同意陸生團訪台，被視為是兩岸關係釋出善意的第一步，未料放行後，官員卻又搞小動作、給陸生團穿小鞋，說他們是到台灣政治宣傳，實在有失主人家的禮節，也讓大陸年輕人看笑話。

事實上，無論共青團員或中共黨員，都是大陸現行體制下的產物，稍微了解對岸體制者都知，具備這些身分再平常不過。對大陸青年來說，具有黨員身分能獲得較多福利，例如可優先保送研究生、優先公費留學、優先進入國企等，吸引很多大學生積極入黨。也可說，未必是他們真的多愛共黨，很大程度上取決於自身利益考量。這其中的複雜，遠非身處民主自由體制的台灣人所能同理。

事實上，蔡英文、賴清德、陳菊、陳水扁、謝長廷等民進黨員也曾造訪大陸，甚至還有很多人去大陸做生意；若照民進黨官員的標準，共產黨員到台灣就是做政治宣傳，難道民進黨員也都是去做政治宣傳？是否也要禁止他們赴陸？

賴清德總統就任前，公布國安團隊時強調，兩岸應該展開自信交流，台灣人民與人為善，也希望兩岸能夠朝和平方向發展。如今，賴政府「知情官員」的放話作為，不僅與賴總統所宣示的方向背道而馳，更凸顯賴政府的狹隘與雙標。

中華隊最近在世界棒球12強賽奪冠，寫下歷史新頁；此時，奧運金牌得主馬龍與楊倩訪台，本是開啟體育及學術交流的良機，若如賴總統所說「兩岸應展開自信交流」，官員卻還刻意給陸生團抹上統戰標籤來帶風向？賴政府與其對馬龍來訪「架拐子」，不如讓訪團親自體會台灣最自豪的自由民主，這才是真正的自信與高度。

馬英九 共產黨 民進黨

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