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美售台攻擊型無人機報價減半 藍委疑軍方故意高編再增購

記者程嘉文／台北26日電
對美採購兩款攻擊型無人機 製表／程嘉文
對美採購兩款攻擊型無人機 製表／程嘉文

台灣向美採購兩款攻擊型無人機，包括685套人員殺傷用的彈簧刀300型，以及291套反裝甲的Altius 600M型。本案去年向立院提出時，金額是60億餘元（台幣，下同，約1.85億美元）；今年6月美國五角大廈公告，卻高達115億元；8月底美方提交台方發價書，又降為55億元。國防部表示，希望能利用多出額度，向美方增購反裝甲無人機，但朝野立委並未點頭，要求軍方進一步溝通。

採購攻擊型無人機的計畫代號「獵鴞」，期程為2024至2026年度。去年立院審查2024年度預算時，美方尚未正式公告出售，因此採機密預算編列，金額27.7億元。今年8月底出爐的2025年預算書，首度列入公開預算，總金額為115億餘元。然而，日前傳出發價書總金額僅55億元，立院外交及國防委員會因此要求國防部專案報告。

民進黨立委羅美玲質疑，金額為何落差如此巨大？台方有無向美方反映？

國防部長顧立雄指出，美方提出115億元數字時，曾向台方說明，這是綜合計算各項支出的最高價格；他希望立院支持以多出的60億元，增購更多反裝甲無人機。

國民黨立委陳永康說，軍售案展現美國對台灣支持，台方雖相信美方，但中間可能有疏忽；出現如此龐大價格落差，除了美方內部檢討，台方也可提出要求美國改進。

國民黨立委馬文君質疑，軍方是否故意先編出天價，再利用剩餘款去增購？陸軍參謀長陳建義中將說，如果重啟建案，恐怕要到2030至2031年才能獲得。馬文君說，無人機進步非常快，是否需一次買這麼多？就算真有必要增購，可用戰備急需之名建案，例如先前採購岸置魚叉飛彈，立委也都願支持。

擔任輪值召委的民進黨立委王定宇說，軍售案從發價、核價到稽核，都是美軍負責。台方雖信任美方，但案子出現價格不一，國軍也該自己好好做功課。

王定宇表示，本案最後要另建新案、增購、繳回預算，使用單位都需有數量依據作佐證，但目前報告都沒有這些資訊，因此昨天不作決議，要求陸軍繼續向立委溝通。

預算 國防部 國民黨

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