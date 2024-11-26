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赴陸禁團令快5年 台觀光業怒吼：要溫飽

台灣新聞組／台北26日電
台灣至今仍有赴陸禁團令，讓旅行業者看不到曙光，旅行公會全聯會等團體25日赴交通部觀光署前遞交陳情書，盼政府解除禁團令。（記者曾原信／攝影）
台灣至今仍有赴陸禁團令，讓旅行業者看不到曙光，旅行公會全聯會等團體25日赴交通部觀光署前遞交陳情書，盼政府解除禁團令。（記者曾原信／攝影）

疫情解封快滿兩年，兩岸觀光卻始終難以回溫，赴中國大陸旅遊禁團令實施4年9個月仍無解禁跡象，讓旅行業者看不到曙光，昨天旅行公會全聯會等團體赴交通部觀光署抗議，盼政府解除禁團令；觀光署旅行業組長湯文琦代表接下陳情書，並強調會針對陳情內容研議，若有進一步明確消息，會再與業者說明。

「我們要工作」、「要生存、求溫飽」旅行公會全聯會等團體，昨天在觀光署前舉牌，並遞交陳情書。業者陳情內容分四大重點，包含請求政府有效加大台灣旅遊產業復甦及擴展工作計畫；盡速恢復兩岸各項民間交流溝通；加速溝通開放陸客來台觀光，以利觀光各產業永續發展擴大經濟收益；即刻解除禁團令，恢復國人組團前往中國大陸旅遊。

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，自2020新冠疫情至今已逾4年9個月，台灣超過4000家以上全省旅遊業、遊覽車業，超過3萬6000名導遊，波及到的觀光產業從業人口遠超過200萬人。這4年多來，台灣觀光展業止步不前，日漸衰退，且是雪崩式瀕臨瓦解，結束營業、改行轉業比比皆是。

「我們站在海嘯第一排」，蔡宗佑指出，中國大陸旅遊是台灣超過40％旅客出國旅遊的首選，原以為疫情解封後能大展拳腳，但因禁團令，給予台灣超過70％以上、主要以中國旅遊為主業務的旅行社致命一擊；全台有4000多家旅行社，大陸市場占觀光業4成多，禁團令部解除等於只開放一半，盼政府盡快解除禁團令，否則旅遊業很難生存。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，交通部先前常提到，雙邊旅遊數量不對等，台灣今年出去200萬人，希望大陸也開放200萬人赴台旅遊，但台灣現在持續有禁團令，大陸方會認為台灣沒有誠意，希望觀光署對此回應，民眾都希望組團到大陸旅遊，認為政府應與大陸好好溝通，總是要有一方態度先軟化，中國大陸這麼大，台灣應該軟一點，觀光署設定1000萬國際客目標，若開放陸客，相信絕對可以達標。

觀光署旅行業組長湯文琦表示，業者的聲音均已聽到了，也收到陳情書 ，後續會跟相關單位來反映，也會來研議，如果有進一步明確的消息，會再跟業者做說明。

觀光 疫情 解禁

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