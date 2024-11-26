兩岸對抗延燒教育領域 在陸台生變夾心餅

在大陸的台生一方面在大陸生活，但又必須遵循台灣課綱，得想辦法補充「合法教材」以外的內容，以免在台灣升學考試中失利，壓力可想而知。（本報資料照片）

中國大陸海關對「問題地圖」的查扣，從2018年公布的1件，增加到今年迄今已有54件，這甚至已遠高於查獲非法進出口文物的案件數，凸顯大陸官方對此議題的特殊重視。

對大陸來說，「問題地圖」與「毒教材」都涉及國安，因此對問題地圖、教材乃至出版品的管控不斷強化。例如近期多名落馬官員都被指控「私自閱看有嚴重政治問題的書刊」；北京市教委今年7月也宣布義務教育學校不得選用境外教材；今年也曾有幾起香港 人入境大陸時，所攜帶的歷史教科書被撕掉其中的地圖頁。

觀察大陸官方公布的影片，可發現「問題地圖」被查獲係自去年以來開始暴增，而在當前兩岸關係格局下，來自台灣的地理教科書，近兩年也開始進入大陸海關查扣的視野。

大陸官方一改先前「睜隻眼、閉隻眼」做法，明確對台灣教材中地圖的態度。除大陸海關影片，今年以來坊間也有網友陸續在社群平台披露寄到大陸或攜往大陸的參考教材被沒收。

回顧過去，民進黨兩度從國民黨 手中接過政權，都在執政初期著手修改課綱，大陸官方近年則愈來愈常點名台灣教科書「去中國化」問題。兩岸官方立場已經愈走愈遠，陸方強調在台灣課本裡「被抹掉的」，來大陸都能找到，台灣方面則擴大舉辦台商子女夏令營，指參加營隊可看到在陸教材「看不到的部分」，並體會民主自由。

兩岸對抗延伸至教育領域，類似事件猶如大陸2005年前後沒收大連、浦東日校教科書的做法，當時也正逢大陸與日本關係交惡之際，教科書也被點出地圖問題。

在大陸的台生很可能淪為「夾心餅乾」，一方面在大陸生活，但又必須遵循台灣課綱，得想辦法補充「合法教材」以外的內容，以免在台灣升學考試 中失利，壓力可想而知。