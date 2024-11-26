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大陸海關罕見高調查扣台灣教科書 指地圖違一中原則

記者廖士鋒、陳宥菘／綜合26日電
中國大陸海關以內容含有「問題地圖」、嚴重違反一個中國原則為由，查扣一批透過中華郵政寄到大陸的中學教科書，引起關注。 （取自中國大陸海關影片）
中國大陸海關以內容含有「問題地圖」、嚴重違反一個中國原則為由，查扣一批透過中華郵政寄到大陸的中學教科書，引起關注。 （取自中國大陸海關影片）

中國大陸海關近日以內容含有「問題地圖」、嚴重違反一個中國原則為由，查扣一批透過中華郵政寄到大陸的中學教科書，引起兩岸關注。

大陸海關再度查緝來自台灣的「問題地圖」，但這次瞄準的是中學教科書且透過影片公開，可能影響大陸台商子女學校的教學需求，相關消息在台商圈引發議論。

大陸海關24日深夜發布「查獲含有『問題地圖』的書籍」影片顯示，福州海關轄下榕城海關駐郵局辦事處人員打開一個中華郵政便利箱，裡面是高中的歷史、地理、公民與社會課本，其中地理課本裡面的「中國」地圖，僅有大陸地區，未包含南海、台灣、釣魚台、藏南等地區，同時將「台灣」標註為國家。

大陸海關聲稱，該批書籍存在錯將台灣按國家名稱標註；錯誤描述釣魚台及周邊附屬島嶼、阿克賽欽地區和藏南地區名稱及歸屬等問題，且漏繪南海斷續線，違反一個中國原則，嚴重危害國家統一、主權和領土完整。又稱地圖是國家版圖最主要表現形式，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性和嚴格的法定性；不符合大陸公開地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止攜帶進出境。目前，大陸海關已依法扣留上述物品並移交後續部門處理。

據了解，大陸海關監管職責包含防疫、檢驗危險化學品、食品、毒品、「問題地圖」、「反宣品」、象牙、文物、有害生物等，業務範圍相當多元，近年明顯更加積極查扣進口的問題地圖，但主要是單張地圖、海圖、拼圖、地球儀，或者是外文世界地圖集、旅遊書籍，以及小型筆記本內附地圖、乃至於進口汽車的內建導航系統等。

針對台灣出版的中學教科書進行查扣，相當罕見。由大陸海關公開的件數，去年與今年各有三件，分別在上海、福州和寧波海關。此次被查扣的教科書，經比對是翰林出版社的「高中地理學習寶典」。

台商子女在大陸有一定規模，並可在部分區域接受與台灣相仿的教育，目前經台方教育部核准備案之大陸台商子女（子弟）學校共有三所，分別位於上海、昆山和東莞，兩岸政府都有訂定專門的規章處理，因學校在大陸的特殊性，文科教學多使用「自編教材」，部分內容會遭刪除或遮蔽。

海基會昨天回應，中國大陸對於出版品之管制近來趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒民眾多加留意。

針對大陸台商子女學校運作，海基會指出，近年三所大陸台商子女學校使用的台灣教科書均由台灣運送到大陸，此作法行之有年。大陸政治體制與台灣民主憲政體制有極大差異，希望大陸台商子女學校使用完整之台灣教材。面對大陸各項限制，致使部分課程無法教授，海基會表示，台校每年寒暑假都會安排學生返台授課因應。此外，海基會每年也舉辦夏令營，讓台商子女返台進一步認識台灣。

海基會每年暑假皆舉辦大陸台商子女「探索台灣之美」夏令營，課程涵蓋台灣史地、本土語言、正體字練習等，累計超過7000位台商子弟參與。據海基會統計，3所大陸台校本學期學生總數為5570人。

釣魚台 華郵 郵政

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