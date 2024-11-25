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蔡英文訪加發表演說 哈利法克斯論壇明年在台舉行

台灣新聞組／綜合25日電
前總統蔡英文24日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分發表演說。（圖／蔡英文辦公室提供）
前總統蔡英文24日在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃公共服務領袖獎」得主身分發表演說。（圖／蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文昨在加拿大舉行的「哈利法克斯國際安全論壇」，以「馬侃（John McCain）公共服務領袖獎」得主身分發表演說，感謝國際社會中呼籲台海和平穩定的國家及友人，也宣布明年2月該論壇將首次在台北舉行。

蔡英文演說時表示，儘管中國武力犯台威脅日益加劇，美國應優先幫助烏克蘭。她表示，美國對烏克蘭的支持有助於遏阻中國攻擊台灣。她說：「烏克蘭的勝利，將成為全球對未來侵略行為最有效的嚇阻。」

蔡英文並未明確回應台灣是否會在川普新政府上任頭幾個月大規模購買美國武器。但她表示，預期美國將繼續成為台灣主要的武器供應國。

此外，中央社引述英國衛報24日報導，在英國外交部出手干預前，前總統蔡英文原訂10月16日至18日訪問英國，並期待能在英國國會向議員發表演說，後來蔡在這段期間轉而訪問法國和比利時。

英國外交部一名發言人回應，「我們不認可這樣的事件表述」。所謂的「我們不認可」（we do not recognise）意味不承認、也不否認。英國外交部向「衛報」指出，國會議員獨立於政府行事，可自由邀請他們想邀請的人。

不過，衛報10月中旬援引消息人士說法報導，台英國會小組曾與相關方交涉，擬在國會接待蔡英文，但台英國會小組後來自台灣駐英代表取得來自英國外交部的照會。照會寫道：「煩請延遲這個（計畫）一段時間，因為外交大臣即將對中國進行『友好訪問』，這絕對會毀了它（put the kibosh on it）。」

報導指出，向「衛報」提供相關信件往來內容的人曾參與討論接待蔡英文事宜。這名人士告訴「衛報」，在英國外交部向台灣官員透露「時機不宜」後，蔡英文的訪英行取消。

蔡英文 烏克蘭 哈利

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