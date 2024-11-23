我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

南加華人旅行社拚業績 培訓「明星導遊」搶客

薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

記者巫鴻瑋、郭政芬、黃義書／新竹23日電
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。(記者巫鴻瑋／攝影)
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。(記者巫鴻瑋／攝影)

中共中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，低調抵台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今選在「The One南園人文客棧」宴客，南園周邊「高規格維安」，不僅警車巡邏，就連婚禮現場都出動「干擾槍」，隨時將空中的空拍機射下。

婚禮現場高規格維安，不僅入園賓客、車輛全部需要核對身分才會放行，甚至出現「黑色大砲」，婚禮現場有2支以上長約1公尺的干擾槍，隨時對著空中想靠近婚禮會場的空拍機電訊號「射擊」，已傳出有空拍機墜落、迫降。

據了解，女方親友已對外表示未邀任何政治人物參加，讓喜事單純化，不過今天受邀婚宴的貴賓都陸續乘坐高檔名車進入南園，還能見到載滿西方面孔賓客的遊覽車入園，可能是新人在國外結交的友人，特地抵台參與薄許婚宴。

薄許婚宴會選在南園的原因，傳出正是因為「隱密性高」，因南園地處山窩之中，四周全是茂密的樹林及竹林，且沒有空曠制高點可俯瞰，加上南園內部全是亭台樓閣，難以從園外一窺全貌，更難看見室內情況，同時南園門禁管理森嚴，外人難以進入。

原本日前傳出薄瓜瓜婚宴會在台北時間中午舉辦，不過今天現場準備情況，可能婚禮將從下午開始舉辦派對，一路慶祝到入夜，從空拍畫面也可以看到現場掛起紅燈籠、紅繡球，以中式傳統婚禮風格布置會場，一片喜氣洋洋的氛圍，粗估席開12桌。

南園今天仍有不少民眾前來想入內，但因薄瓜瓜婚宴包場，民眾全都吃了閉門羹，被現場南園管家告知無法入園，只能折返離開。

薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。(記者巫鴻瑋／攝影)
薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜 薄熙來 中共

上一則

健保12月23日廢停復保 長期旅外也要繳 估增24億收入

下一則

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

延伸閱讀

薄瓜瓜今南園婚宴 海外大姨可能出席 昔監護人：他應會續住加國

薄瓜瓜今南園婚宴 海外大姨可能出席 昔監護人：他應會續住加國
薄瓜瓜婚宴保密到家 南園主管關通訊軟體噤聲 「一切好像幻覺」

薄瓜瓜婚宴保密到家 南園主管關通訊軟體噤聲 「一切好像幻覺」
薄瓜瓜婚宴菜單曝光…沙茶、桔醬入菜 台灣女婿用醬料認識台灣

薄瓜瓜婚宴菜單曝光…沙茶、桔醬入菜 台灣女婿用醬料認識台灣
薄瓜瓜大婚／婚禮賓客全是洋面孔 新人國外同學都來祝賀

薄瓜瓜大婚／婚禮賓客全是洋面孔 新人國外同學都來祝賀

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息