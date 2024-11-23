薄瓜瓜大婚／台維安高規格 出動「干擾槍」射擊空拍機

薄瓜瓜婚宴包場南園，會場門禁森嚴，管家及維安在大門戒備管制。(記者巫鴻瑋／攝影)

前中共 中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來 之子薄瓜瓜 ，低調抵台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，今選在「The One南園人文客棧」宴客，南園周邊「高規格維安」，不僅警車巡邏，就連婚禮現場都出動「干擾槍」，隨時將空中的空拍機射下。

婚禮現場高規格維安，不僅入園賓客、車輛全部需要核對身分才會放行，甚至出現「黑色大砲」，婚禮現場有2支以上長約1公尺的干擾槍，隨時對著空中想靠近婚禮會場的空拍機電訊號「射擊」，已傳出有空拍機墜落、迫降。

據了解，女方親友已對外表示未邀任何政治人物參加，讓喜事單純化，不過今天受邀婚宴的貴賓都陸續乘坐高檔名車進入南園，還能見到載滿西方面孔賓客的遊覽車入園，可能是新人在國外結交的友人，特地抵台參與薄許婚宴。

薄許婚宴會選在南園的原因，傳出正是因為「隱密性高」，因南園地處山窩之中，四周全是茂密的樹林及竹林，且沒有空曠制高點可俯瞰，加上南園內部全是亭台樓閣，難以從園外一窺全貌，更難看見室內情況，同時南園門禁管理森嚴，外人難以進入。

原本日前傳出薄瓜瓜婚宴會在台北時間中午舉辦，不過今天現場準備情況，可能婚禮將從下午開始舉辦派對，一路慶祝到入夜，從空拍畫面也可以看到現場掛起紅燈籠、紅繡球，以中式傳統婚禮風格布置會場，一片喜氣洋洋的氛圍，粗估席開12桌。