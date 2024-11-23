薄瓜瓜今南園婚宴 海外大姨可能出席 昔監護人：他應會續住加國

薄熙來之子薄瓜瓜情定台灣，預定台灣時間23日在新竹舉行婚宴，迎娶宜蘭名門第三代許惠瑜，但婚後可能仍定居加拿大。（路透）

中共 前高官薄熙來 之子薄瓜瓜 娶台灣宜蘭許家名門，23日在新竹南園舉辦婚宴，與薄家熟識並曾為薄瓜瓜幼時海外監護人的美籍台商程家昌透露，薄瓜瓜的海外大姨或有可能出席婚禮。

今年84歲定居美國拉斯維加斯的程家昌，早在1981年以美籍身分進入中國大陸經商，後與薄家嫻熟，獲頒大連榮譽公民（薄熙來曾為大連市長），他與薄家合作經商，並任薄瓜瓜母親谷開來律師事務所的行政所長。

「我是看著瓜瓜長大的，視瓜瓜為子侄，小時候非常疼愛他」，程家昌說，他當年就跟瓜媽（谷開來）建言教育的重要性，並希望瓜瓜有世界觀。「瓜瓜小時候我帶他周遊列國，歐洲、日本、美國、夏威夷等地，並在瓜瓜八、九歲就安排來美國參加夏令營，帶谷開來、瓜瓜去英國參觀學校，還成為瓜瓜父母委託的監護人。」

程家昌表示，具有中國大陸官三代光環的瓜瓜最大的優點就是聰明、優越感強、帥氣、財多。小時候備受到祖父輩的寵愛，如今成台灣姑爺，瓜瓜在海外的大姨應該出席主持。他身為長輩除了祝賀並希望瓜瓜事業有成，重視家庭、愛護妻子，對妻子坦誠。社會上瓜瓜已是名人，不要做壞示範，不能有太多不良習慣，務實別務虛，其父母已因案入獄，期許瓜瓜得替薄家樹立好名聲。

程家昌表示，今年37歲的薄瓜瓜自2012年其父母親落難後就未再回中國大陸，程家昌對此表示，瓜瓜不回大陸探望養他、育他的佬佬（外婆），也不去探望在牢裡的雙親，可能有兩個原因，一是其父薄熙來被控貪汙受賄，網傳瓜瓜有數億美元身價，擔心回大陸被司法調查財產來源；二是媒體報導其母谷開來是因英商海伍德威脅瓜瓜而殺了海伍德，擔心回大陸會啟動這部分調查。否則，瓜瓜理應探望父母、外婆的，大陸不會不准，不盡人情。他希望瓜瓜盡孝道，父母犯罪，兒女不拿父母奸，理應探望。

他也認為，瓜瓜現在加拿大工作很好又多金，應該會選擇繼續住在加拿大。

談到他所認識的薄熙來，程家昌說，坊間盛傳薄熙來是遭到政治迫害，薄曾執政的地區（大連、瀋陽、重慶）的人民仍懷念他，但以他多年（30年）近距離的觀察，全然不是。

他說，薄熙來的父親薄一波（中顧委常務副主任，鄧小平是主任）當年因支持江澤民任總書記後獲江的回報，加上薄一波在90年代前後有權有勢，薄熙來自認後台強大，眼光自然高了點甚至目中無人，在擔任大連巿市長時跟書記曹伯純不和，在遼寧省長時也跟書記聞世震不和。

他指出，薄熙來對下屬十分強勢，又用人不當、標新立異，喜歡人家吹捧，譁眾取寵，追逐權利。如果他後來「當家」，可能不是一位好的領導人。