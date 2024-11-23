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美學者：川普第二任 可望再度取消美台交往限制

編譯中心／綜合報導
有美國學者認為，若魯比歐出任川普新政府國務卿的人事案獲聯邦參議院通過，他可能再度取消限制內規，讓美台官員能進行更正常及頻繁的接觸。圖為中華民國總統賴清德本月22日出席祈禱早餐會。（記者葉信菉／攝影）
有美國學者認為，若魯比歐出任川普新政府國務卿的人事案獲聯邦參議院通過，他可能再度取消限制內規，讓美台官員能進行更正常及頻繁的接觸。圖為中華民國總統賴清德本月22日出席祈禱早餐會。（記者葉信菉／攝影）

華府智庫全球台灣研究中心（GTI）20日舉行「美國2024年大選後的對台政策」研討會。有美國學者認為，若魯比歐出任川普新政府國務卿的人事案獲聯邦參議院通過，他可能再度取消限制內規，讓美台官員能進行更正常及頻繁的接觸。

另一華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢在該研討會說，川普第一個總統任期的尾聲，時任美國國務卿龐培歐取消美國官員和軍方與台灣交往的限制內規。

但拜登任內，訪台官員多以美國在台協會（AIT）主席羅森柏格為主。馬明漢預料，魯比歐擔任國務卿可能再次取消相關內規。馬明漢指出，川普第一任的高層團隊並未過度受限長久以來制約美台關係的框架，例如時任美國衛生與公共服務部長艾薩2020年8月訪台，是自1979年中華民國和美國斷交以來，訪台層級最高的美國內閣官員。

馬明漢另提到，明年1月川普新政府上路，美台關係可望更正常化，但美國更細緻的對台政策走向，還需觀察新政府的副手名單，是否納入像第一任的五角大廈前印太安全事務助理部長薛瑞福，以及白宮副國安顧問博明等推動台灣政策的人士。副手名單將有更多推敲新政府台灣政策的線索。

川普 國務卿 華府

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