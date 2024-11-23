政權交接敏感期…賴清德出訪不入美本土 避開爭議又達過境目標

中華民國總統賴清德預計30日出發訪問位於南太平洋的友邦，預計過境夏威夷，這是賴清德就任後首度出訪，備受矚目。（本報資料照片）

千呼萬喚始出來，中華民國總統賴清德 總統就任後的首次出訪，預定30日出發，選擇台灣在太平洋的友邦吐瓦魯等三國，據傳去程將過境夏威夷，確定不會順勢過境美國本土；美國正值政權交接的敏感期，拜登 政府可能願意行個方便，但不至於想給新政府出難題，此乃最佳安排。

去年3月時任總統蔡英文 過境美國，美方端出「基於安全、舒適、尊嚴、與便利提供過境待遇，由美國在台協會主席代表歡迎」的過境套餐；如今，正忙著工作交接的國務院最新說法則相對簡單：「台灣高層的出訪計畫要問台灣當局，我們沒有進一步消息可提供。」

和過去先例比較，陳水扁、馬英九和蔡英文都是5月就職，8月就出訪，蔡英文的首次出訪甚至是6月；這次，賴清德直到12月才出訪。

此外，三位台灣前總統首次出訪目的地都是中南美洲，過境美國本土順理成章；賴清德應太平洋友邦邀請出訪，從結果上看，既避開美國本土的敏感性，又順利完成過境美國的目標。

賴清德擔任副總統時，兩度為訪問中南美洲過境美國本土，隨後，蔡英文總統高調過境美國，除了是美國當下政權穩定外，也反映華府對台灣領袖的評價。

原本傳出賴清德打算8月出訪並過境美國，不過今年美國選舉局勢詭譎，加上拜登政府處理對中關係的複雜本質，讓這件事沒了下文；台灣方面沒有放棄，更加低調運作賴清德過境。

以低調姿態尋求美方的過境待遇是當前理性且唯一的選擇，美國大選後到明年1月新總統川普就職前時機敏感，美國學者有的建議全程低調處理，也有人建議別這麼做。

拜登政府已展開交接工作，川普忙著籌組新政府，每天都宣布閣員提名人選，內政還沒忙完；川普對國際事務最直接的接觸就是與烏克蘭總統澤倫斯基通話，重申支持烏克蘭，算是稍稍觸及俄烏戰爭。

在這種氛圍下，川普團隊顯然無意，也會要求現任政府不要挑事；對台灣態度不錯的拜登政府，可能援引先例安排賴的過境。

路透日前報導，夏威夷和關島都可能成為賴清德此次過境點。實際上，無論是關島或夏威夷，都有台灣的總統過境紀錄，華府不會拒絕。