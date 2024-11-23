川普2.0對台軍售 軍事學者揭仲：看美印太戰略布局

中華戰略前瞻協會研究員揭仲。（本報資料照片）

美國前總統川普 將在明年1月重返白宮 ，各界關注「川普2.0」對未來台美軍售 、軍援及印太戰略布局的變化，軍事專家解讀，各軍種可能期待過去四年遭卡關的軍購案可以「開綠燈」，但還要看川普新政府軍售政策和印太戰略布局；同時也牽涉美軍工產業能否支應。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，川普政府尚在籌組交接階段，目前提到的軍購項目多半仍屬各軍種和外界的推測，未來美方是否放行，還要看新政府的軍售政策和印太戰略布局。

揭仲認為，台方關切的E-2D、MH-60R或AGM-154C空對地飛彈等武器可能受俄烏等戰爭影響不大；不過各種火砲、彈藥就可能受影響。至於台方爭取多時的F-35匿蹤戰機，因申購的國家很多，就算美國政府現在批准售台，台方恐怕再等十年也排不到交貨。

外界同時也關注「總統撥款權」（PDA）和「外國軍事融資」（FMF）等計畫是否可能生變？揭仲擔憂，就算川普新內閣中不乏挺台人士，但恐怕也難以違逆川普的定見。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑表示，PDA軍援是否延續，除了看未來美戰略布局，另外，目前最吃緊的是如何應對解放軍灰色地帶行動，必須思考哪些裝備是可短期內成軍。