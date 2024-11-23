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賴清德30日出訪南太平洋友邦 去程傳過境夏威夷

記者周佑政、李人岳／台北23日電
賴清德總統30日將出訪台灣南太平洋友邦，圖為他22日赴高雄主持海軍左營基地「水星營區」啟用典禮。（記者劉學聖／攝影）
賴清德總統30日將出訪台灣南太平洋友邦，圖為他22日赴高雄主持海軍左營基地「水星營區」啟用典禮。（記者劉學聖／攝影）

賴清德總統30日將啟動就任後的首次元首外交，依序出訪台灣南太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，全程七天六夜，預計12月6日返抵國門，國安局今天表示，局長蔡明彥已赴當地進行先期維安視導，各項接待及維安準備工作已陸續到位。至於備受關注的過境地點，總統府與外交部保密到家，但據了解，這次訪團擬在去程過境美國夏威夷

國民黨立委賴士葆表示，大家看的都不是賴總統去南太平洋、中南美洲，而是過境美國哪裡，而賴總統無法過境美國本土，代表美國對賴總統有疑慮。

總統府發言人郭雅慧昨表示，今年適逢台灣與馬紹爾群島建交26周年、與吐瓦魯建交45周年、與帛琉建交25周年。三個友邦元首今年5月都率團來台，參加賴總統就職典禮，為積極正面回應三友邦熱情邀約、展現台灣對太平洋友邦重視，賴總統將率團回訪。

賴總統首度出訪以「繁榮南島、智慧永續」為主軸，外交部次長田中光指出，賴總統將會晤馬紹爾總統海妮、內閣團隊及國會議長瓦西，並在國會發表演說；訪問吐瓦魯時，將會晤總督法拉尼、總理戴斐立與內閣團隊；訪問帛琉時則將會晤總統惠恕仁與內閣團隊，並在國會發表演說。

前總統蔡英文馬英九任內首度出訪，皆選擇中南美洲友邦，賴總統則將造訪南太友邦。涉外人士表示，主要思考從地緣政治視角出發，在太平洋島鏈國家共同面對威權主義擴張威脅之際，透過元首外交，與友邦國家共同打造太平洋戰略布局，共撐「民主保護傘」。

涉外人士說，此行三大考量，包括太平洋友邦元首力邀回訪、太平洋戰略與民主盟友的重要性，以及台灣與太平洋友邦共同面臨島嶼國家氣候變遷的難題。

至於賴總統出訪是否過境夏威夷或關島，田中光說，相關過境安排仔細規畫中，過境四項重要原則是安全、尊嚴、便利、舒適。對於中國大陸是否可能干擾，田中光呼籲中國，不要做無謂的干擾。國安局表示，局長蔡明彥近日前往馬紹爾、帛琉及吐瓦魯，針對賴總統赴訪進行先期維安視導。

前總統蔡英文正在加拿大訪問，預計出席「哈利法克斯國際安全論壇」（HISF）。傳出蔡英文將在年底前訪美，應美國智庫與學界邀請發表演說，不過蔡英文辦公室昨表示，「目前尚無此規畫」。

蔡英文 夏威夷 馬英九

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