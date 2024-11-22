「不確定有英國籍」陸委會：薄瓜瓜赴台以大陸人士身分申請

陸委會副主委兼發言人梁文傑21日主持陸委會例行記者會。（記者陳政錄／攝影）

中共 前高官薄熙來 之子薄瓜瓜 傳23日在新竹舉辦婚禮，其身分和國安疑慮備受關注。陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天在記者會上進一步說明指，台方沒有資料顯示他有英國籍，重申薄瓜瓜是以中國大陸人士身分，依規定申請赴台團聚，至於會不會申請在台灣定居，「這是未來的事」，台灣也不會成為中共貪腐官員的避風港。

外傳北京關切薄瓜瓜來台一事，甚至懷疑台灣放行博薄瓜瓜來台製造兩岸對立，陸委會昨天下午舉行例行記者會，梁文傑就薄瓜瓜的國籍、紅色背景，是否可能因此成為其家人赴台管道，造成台灣成為中共貪腐高官的「避風港」等疑慮，做出回應。

梁文傑說，薄瓜瓜案完全依照規定執行，「他是中國大陸人士，與台灣人士結婚後，依照台方規定申請來台團聚」。

對於外傳薄瓜瓜可能有英國籍，或是持英國護照赴台，梁文傑說，「我們並沒有資料顯示他有英國籍，他在申請的時候就是中國大陸人士」。

梁文傑繼續表示，團聚是人倫之常，由於他們（薄瓜瓜、許惠瑜）已經結婚，台方按照正常程序處理，「不太可能因為他姓薄就不讓他進來」。至於薄瓜瓜未來會不會提出在台灣定居申請，「這是未來的事」，若有會依照正常程序處理。

至於傳聞中國用各種管道詢問薄瓜瓜來台細節，甚至驚動到中南海，想了解那些藍營的高層會參加薄瓜瓜的婚宴；梁文傑也說，北京或中共到底在不在意、探不探聽，並非台灣審核時須要考慮的問題。至於台灣會不會成為大陸貪腐官員的避風港，「我想他們比較喜歡去美國多啦」。

薄瓜瓜與台灣羅東博愛醫院創辦人許文政孫女許惠瑜的婚宴，訂於11月23日在新竹縣新埔鎮的「The One 南園人文客棧」舉辦。據了解，The One從上周四就全員備戰，高階主管甚至暫時關閉社群及通訊軟體，全力達成許家「低調保密」交付的任務。